Uyuşturucu imalathanesine çevrilen villaya baskın: 8 gözaltı

İstanbul'da uyuşturucu hap imalathanesine düzenlenen operasyonda, 225 kilo toz halde extacy hap hammaddesi ele geçirildi. 8 kişinin yakalandığı operasyonda baskın anı emniyet telsizlerine ve polis kameralarına da yansıdı.

Alınan bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir şebekenin İstanbul'da bir villayı uyuşturucu imalathanesi olarak kullandıkları istihbaratı üzerine çalışma başlattı. Yürütülen soruşturma kapsamında Sarıyer, Bahçelievler, Bayrampaşa ve Fatih'te eş zamanlı operasyon düzenleyen polis, baskınlarda Hollanda'dan kaçak yollarla yurda sokulduğu öğrenilen uyuşturucu hap yapımında kullanılan 225 kilo extacy kimyasal madde, hap basma kalıp makinesi, farklı figürde hap kalıbı, kurutma fırını, mikser ve laboratuvar malzemeleri ve 2 ruhsatsız tabanca ile 1 adet ‘Uzi' marka otomatik silah ele geçirdi. Narkotik polisince düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda villayı kiraladığı ileri sürülen ve uyuşturucu imalathanesini kurduğu öğrenilen O.Y. ile birlikte M.Ç., Ş.C., H.B., R.B., O.T., O.Ç. ve S.B gözaltına alındı.

Operasyon kapsamında uyuşturucu imalathanesi olarak kullanılan Sarıyer'deki lüks villanın 1 yıl önce sahibinden 12 bin liraya kiralandığı ve 1 yıllık kirasının da peşin olarak ödendiği öğrenildi.

225 kilogram toz halde extacy hammaddesi ve bu hammaddeyi hapa dönüştürmede kullanılan hap basma kalıp makinesi, farklı figürde hap kalıbı, kurutma fırını ile mikser ve laboratuvar malzemelerine de el konuldu.

Öte yandan operasyon ve baskın anları emniyet telsizlerine ve polis kameralarına da yansıdı.