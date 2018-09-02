Uyuşturucu kullanan gençler, sporla hayata tutundu

İstanbul’da yaşayan Ersin ve Erkan Taşdemir kardeşler, 1998 yılında başlattıkları spor salonu faaliyeti sayesinde mahallede spora yetenekli olan ancak çeşitli sebeplerden dolayı uyuşturucu maddeye bulaşan gençlere yardımcı oluyor. Salon içinde birçok alanda eğitimler veren kardeşler, bu sayede spora kendilerini adamış olan gençlerin kötü alışkanlık ve olumsuz çevrelerden uzak duracağını düşündü. Bu mantık ile yola çıkan Taşdemir kardeşler, spor salonunda aralarında bir dönem uyuşturucu da kullanan gençlerin de bulunduğu insanlara eğitmenlik yapıyor.

Spor salonunda eğitim gören gençlerden 22 yaşındaki Fırat Durdu, bir süre önce yaşadığı sorunlardan dolayı sporu bıraktığını ve tekrar başladığını ifade ederek, “Bizi tekrar spora kazandırdılar. Sporun kötü alışkanlıklara karşı ana ilaç diyebilirim. 100 tane sokaktan arkadaşım varsa şu anda 80 tanesinin istemli istemsiz uyuşturucu kullandığını biliyorum. Spor yapan insanların bu işten tamamen sıyrıldıklarını gördüm. Uyuşturucunun ilacı tamamen aslında spor. Çevremde en az 20-30 kişi tanıyorum bu konuda. Bırakmak isteyip de bırakamayan ama sporla tanışıp sporla vakit geçirip uyuşturucu bırakan insanları da tanıyorum” ifadelerini kullandı.

“Birçok kardeşimizi spor sayesinde kurtardık”

Spor salonunda sporcuların eğitimleri için maddi destek sağlayan Ömer Demirci ise uyuşturucu ile mücadelede sporun önemine değinerek, "Çevremizdeki genç güzel kardeşlerimizin kötü alışkanlıklara, uyuşturucu gibi alkol gibi kötü alışkanlıklara yöneldiklerini görünce Türk vatandaşı olarak gençlerimizin bu şekilde zehirlenmemesi açısından gençlerimize böyle bir öncülük vermek istedik. Büyükleri olarak ağabeyleri olarak maddi manevi her konuda destek olarak spora alıştırmak istedik. Şükürler olsun ki birçok kardeşimizi spor sayesinde kurtarabildik. Daha çok yere ulaştığı zaman inanıyorum ki Türk gençliği daha güzel daha aktif ve daha iyi yerlere gelecek Biz Taşdemir Spor Salonu olarak bu tarz gençlerimizin maddi ve manevi her konuda arkasındayız. Yeter ki onlar spor yapmak istesinler. Biz onları hedefledikleri yerlere ulaştıralım” diye konuştu.

“Kötü alışkanlıklardan arınmaları için yardımcı oluyoruz”

Spor salonu eğitmeni Ersin Taşdemir ise uzun yıllardır sporla iç içe olduklarını söyledi. Taşdemir, “Sporla sanatla toplum ilgilendirdiği sürece güzel bir ömür sürdürüyorlar. O yüzden bizim toplumu tamamen bu gibi faaliyetlere yönlendirip toplumu bu gibi sıkıntılardan kurtarmamız gerekiyor. Önceden spora başlayıp sonra bırakıp kötü alışkanlık edinen eski üyelerimiz ve sporcularımız da oluyor. Biz bunları görünce hemen davet ediyoruz ve bunların bakıyoruz ki sıkıntıları var onların üstüne biraz daha düşüyoruz. Çünkü bu konuda kendimizde bir sorumluluk hissediyoruz. Bizim de amacımız sadece spor faaliyeti yapmamak toplumu kurtarmak bizim öncelikli hedefimiz. Sporla da beraber bunu daha eğlenceli hale getiriyoruz. Çünkü insanlar psikolojik bağlamda bu günün şartlarında çok sıkıntı çekiyorlar. Bu durumlarda kötü alışkanlıklara eğilim artıyor. Bizlerde bunlardan arınmaları için yardımcı oluyoruz” şeklinde konuştu.