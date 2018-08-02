Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre; İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, geçtiğimiz günlerde Atatürk Havalimanında durumundan şüphelendikleri Brezilya uyruklu P.A.M.A.’yı risk analizi odasına alarak inceleme yaptı. Polis ekipleri, uyuşturucu taşıdığından şüphelendikleri 31 yaşındaki kadının üzerinde yaptığı aramalarda herhangi bir suç unsuru bulamadı. Bunun üzerine şüphelinin uyuşturucu maddeyi kapsül halinde yutmuş olabileceğini değerlendiren uyuşturucu polisi, P.A.M.A.’yı Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk etti. Hastanede sindirim sistemi kontrol edilen Brezilyalı kaçakçının içlerinde uyuşturucu olan toplamı 600 gram 51 adet kapsülü yuttuğu ortaya çıktı. Gözaltına alınan kadın kurye, daha sonra İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Sorgusunun tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen P.A.M.A., çıkardığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Son günlerde bu yöntemle uyuşturucu kaçırmaya çalışan şahısların peşini bırakmayan narkotik polisinin, denetimlerini sıklaştırdığı gözlendi.