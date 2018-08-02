Diğer
Kategoriler
02 Ağustos 2018 10:03

Uyuşturucu kuryesinin sindirim sisteminden kokain dolu 51 kapsül çıkarıldı

Atatürk Havalimanında yakalanan Brezilyalı uyuşturucu kuryesi kadının sindirim sisteminden kapsüllere yerleştirilmiş 600 gram kokain çıktı.

Uyuşturucu kuryesinin sindirim sisteminden kokain dolu 51 kapsül çıkarıldı

02 Ağustos 2018 10:03


Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre; İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, geçtiğimiz günlerde Atatürk Havalimanında durumundan şüphelendikleri Brezilya uyruklu P.A.M.A.’yı risk analizi odasına alarak inceleme yaptı. Polis ekipleri, uyuşturucu taşıdığından şüphelendikleri 31 yaşındaki kadının üzerinde yaptığı aramalarda herhangi bir suç unsuru bulamadı. Bunun üzerine şüphelinin uyuşturucu maddeyi kapsül halinde yutmuş olabileceğini değerlendiren uyuşturucu polisi, P.A.M.A.’yı Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk etti. Hastanede sindirim sistemi kontrol edilen Brezilyalı kaçakçının içlerinde uyuşturucu olan toplamı 600 gram 51 adet kapsülü yuttuğu ortaya çıktı. Gözaltına alınan kadın kurye, daha sonra İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Sorgusunun tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen P.A.M.A., çıkardığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Son günlerde bu yöntemle uyuşturucu kaçırmaya çalışan şahısların peşini bırakmayan narkotik polisinin, denetimlerini sıklaştırdığı gözlendi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İSTANBUL HABERLERİ
İSTANBUL HAVA DURUMU
33
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    33°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    32°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    32°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    33°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç