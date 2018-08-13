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13 Ağustos 2018 15:24

Uyuşturucu operasyonunda cezaevi firarisi yakalandı

Polis ekipleri, Pendik’te bulunan bir adrese uyuşturucu operasyonu düzenledi.

Uyuşturucu operasyonunda cezaevi firarisi yakalandı

13 Ağustos 2018 15:24

Operasyonda, adreste bulunan cezaevi firarisi Gürkan.K ve hakkında araması bulunan M.Ş, 8 kilogram 444 gram uyuşturucu skunk maddesi ile yakalandı.


İstanbul Emniyet Müdürlüğü Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Gürkan K isimli şahsın bir araç içinde uyuşturucu satışı yaptığı yönünde ihbar aldı. İhbarı değerlendiren ekipler, 11 Ağustos günü şahın Pendik Yenişehir Mahallesi’nde bulunan adresine operasyon düzenledi. Evde bulunan Gürkan.K ile M.Ş, F.K ve İ.B isimli şahıslarla yakalanarak gözaltına alındı. Evde yapılan aramalarda ise; 8 kilogram 444 gram uyuşturucu skunk maddesi, 2 adet hassas terazi, 1 adet ruhsatsız tabanca, 10 bin 965 lira ve 1 adet sahte kimlik kartı ele geçirildi.


Gürkan.K cezaevi firarisi olduğu öğrenildi


Şahısların emniyette yapılan sorgularında Gürkan.K isimli şahsın, silahla yağma, uyuşturucu madde ticareti, bıçak ve diğer aletleri izinsiz bulundurma suçlarından kaydı bulunduğu ve aranması bulunan cezaevi firarisi olduğu da tespit edildi. M.Ş isimli şahsın ise, dolandırıcılık, hırsızlık suçlarından kaydının ve aranmasının olduğu da öğrenildi.


Bugün emniyetteki işlemleri biten M.Ş, F.K ve İ.B isimli şahıslar, adliye ye sevk edildi.




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