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Uyuşturucu satıcılarının araçla vatandaşların arasına daldığı olayda yeni görüntüler ortaya çıktı

Küçükçekmece’de polisten kaçan uyuşturucu satıcılarının araçla vatandaşların arasına daldığı olayda yeni görüntüler ortaya çıktı.

Küçükçekmece'de polisten kaçan uyuşturucu satıcılarının araçla vatandaşların arasına daldığı olayda yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, uyuşturucu satıcıları araçla kaldırımdaki vatandaşları eziyor. Bir anne ve oğul'un ezilmekten son anda kurtulduğu anlar kameralara yansırken, vatandaşlar o anları anlattı.


Küçükçekmece Halkalı Caddesi'nde geçtiğimiz Pazar günü polisten kaçan uyuşturucu satıcıları araçla kaldırımda yürüyen vatandaşların arasına daldı. Bazı vatandaşlar otomobilin çarpmasıyla yaralanırken, uyuşturucu satıcıları polis tarafından kıskıvrak yakalandı.



Olaya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı


Olaya ilişkin yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, polisin "dur" ihtarına uymayan uyuşturucu satıcıları araçla kaldırımda yürüyen vatandaşları eziyor. Bir anne ve oğul'un ezilmekten kıl payı kurtulduğu anlar da görüntülere yansıyor.



“Yayaların üzerine arabayı sürdü”


Olayı anlatan görgü tanığı Emrah Güngören, “Polis ekiplerimiz uyuşturucu çetelerini kovalarken yol trafik dolayısıyla kapalıydı. Yol kapalı olduğu için çete üyeleri dükkanın önünden kaldırıma çıktı. Hafta sonu olduğundan kaldırım kalabalıktı. Yayaların üzerine arabayı sürdü. Birkaç yayayı ezdi. daha sonra polisler aracı durdurarak şahısları gözaltına aldılar. Biz de çok korktuk. Elemanımız dışarıda yemek yiyordu. Araba sıyırdı geçti” diye konuştu.

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