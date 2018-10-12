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Uyuşturucu satıcısı, polis takibine takıldı

Esenyurt’ta uyuşturucu ticaretini önlemeye yönelik yapılan operasyonda, bir satıcı yakalandı.

Esenyurt'ta uyuşturucu ticaretini önlemeye yönelik yapılan operasyonda, bir satıcı yakalandı.


Alınan bilgilere göre, ilçeye bağlı bir adreste uyuşturucu madde ticareti yapıldığı ihbarını alan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, söz konusu adresi mercek altına aldı. Takibe alınan ikametten çıkan 42 yaşındaki M.D.'yi yakalayan emniyet güçleri, şüpheliyi gözaltına aldı. Polis, alınan arama kararıyla birlikte şüpheli M.D.'nin ayrıldığı ikamette yaptığı incelemede 1 kilo skunk türü uyuşturucu madde ele geçirdi. Esenyurt Asayiş Büro Amirliğine götürülen zanlının 5 ayrı suçtan kaydının bulunduğu öğrenildi.


Polis sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen M.D., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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