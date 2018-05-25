Yapılan aramalarda ise; çok miktarda eroin ve sentetik uyuşturucu hap ile yüklü miktarda uyuşturucu madde (Metamfetamin) ele geçirdi. Operasyon anı ise saniye saniye kameraya yansıdı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat ve KOM (Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele) Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortaklaşa düzenlediği uyuşturucu operasyonlarıyla, yurt dışından yasa dışı yollarla Türkiye’ye getirilen uyuşturucu maddeleri İstanbul’daki sokak satıcılarına satarak teröre finans sağladığı değerlendirilen 3 kişi yakalandı.

İlk olarak; şüphelilerin Zeytinburnu’nda bulunan ikamet adreslerinde arama yapıldı. Arama yapan Jandarma ekiplerinin bulmasını engellemek maksadıyla çekmece altına gizlendiği değerlendirilen eroin paketi, narkotik köpeği “Mola”nın gözünden kaçmadı. Aramalarda ayrıca, çok miktarda eroin ve sentetik uyuşturucu hap ile, 1 adet tabanca tabancaya ait şarjör ve mermi ele geçirildi. Şüphelilerden M.M’nin Afgan uyruklu olduğu belirlendi. M.M’nin evinde arama yapan ekipler, yasa dışı yollarla Türkiye’ye giriş yapan 3 Afgan kökenli göçmeni de yakaladı.

Araç Motorundan Uyuşturucu Çıktı

Aralıksız operasyona devam eden İstanbul İl Jandarma ekipleri, yaklaşık 1 ay süren fiziki takip sonucunda; şüphelilerden Ş.S.’nin elindeki uyuşturucu maddeyi (Metamfetamin) komşu illerdeki torbacılara dağıtmak için harekete geçtiğini tespit etti. Alibeyköy cep otogarı civarında cadde ve sokak çıkışlarını kontrol altına alan Jandarma ekiplerinin başarılı müdahalesiyle Ş.S dağıtımı yapamadan suçüstü yakalandı.

Ş.S’nin kullandığı araçta narkotik köpeği “Vadi” ile arama başladı. Vadi’nin aracın motor bölümüne tepki vermesi üzerine Jandarma ekipleri araçta ve motor bölümünde detaylı arama yaptı. Aramalarda; aracın hava filtresi içerisine zulalanmış, şeffaf poşet içerisinde piyasa değeri 300 bin TL olan uyuşturucu madde (Metamfetamin) ele geçirildi.

Uyuşturucu operasyonlarında tutuklanan 3 kişi çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilirken, piyasa değeri yaklaşık 300 bin TL olan uyuşturucu maddenin nereye ve kimlere teslim edileceğine yönelik detaylı çalışma başlatıldı. Yapılan operasyon anları ise saniye saniye kameraya yansıdı.