Uyuşturucu torbacısına şok baskın: 3 bin paket esrar ele geçirildi

Fatih'te bir eve operasyon düzenleyen polis, satışa hazır halde paketlenmiş 8 kilo 550 gram toz esrar ele geçirdi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alınırken zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Derviş Ali Mahallesinde belirlenen bir evde yüklü miktarda uyuşturucu bulunduğunu tespit etti.

Doğu ve güneydoğudan İstanbul'a getirilen esrar maddesinin, M.K. adlı uyuşturucu torbacısı tarafından paketler halinde alıcılara pazarladığı istihbaratını alan polis, şüpheliyi teknik ve fiziki takibe alarak zanlının müşterilerle konuşmalarını deşifre etti.

Teknik takibe takılmamak için ‘mühimmat' ve ‘cephanelik' gibi şifreler kullanılmış

Satıcı ile alıcı arasında geçen ‘mühimmat' ve ‘cephanelik' gibi şifreli diyaloglarını çözen narkotik polisi, tespit edilen adrese 7 Ağustos'ta baskın düzenledi. Yapılan operasyonda M.K. adlı zanlı gözaltına alınırken, ev ve eklentilerinde yapılan aramada satışa hazır durumdaki 3 bin paket halinde 8 kilo 550 gram toz esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan torbacının, teknik takibe takılmamak için sokak satıcılarına 'mühimmat hazır', 'cephaneliğe mühimmat geldi' gibi şifreli kelimeler kullandığı öğrenildi.

Operasyonun ardından gözaltına alınan M.K.' nin, emniyetteki sorgusunun ardından 8 Ağustos'ta adliyeye sevk edildiği ve tutuklanarak cezaevine gönderildiği bildirildi.

Polis, uyuşturucu torbacısından esrar alan sokak satıcılarının yakalanması için operasyonlarını sürdürüyor.