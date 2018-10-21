Uyuşturucudan gözaltına alınan şahıslardan polise ilginç teklif

Sancaktepe'de polis tarafından durdurulan araçta uyuşturucu ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı. Polise ilginç bir teklifte bulunan zanlılar, kendilerinden sonra gelecek arkadaşlarını ihbar ederek uyuşturucu ile ilgili işlem yapılmamasını istedi. Polis, her iki araçta bulunan 4 zanlıyı gözaltına aldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timler Amirliği görevlileri, 17 Ekim'de Sancaktepe Samandıra girişi Anadolu otoyolu üzerinde şüpheli bir aracı durdurarak arama yaptı. Yapılan aramada aracın sol ön paspası üzerinde 258 gram skunk maddesi ele geçirilirken, araçtaki E.C. ve K.E. gözaltına alındı. Gözaltına alınan zanlılar, polisle adeta pazarlık yaparak arkadan gelen araçta iki adet ruhsatsız tabanca bulunduğunu belirterek, ancak kendilerinde yakalanan uyuşturucunun görmezden gelinmesini istedi. Şahısların beyanı üzerine görevliler bahse konu aracı beklemeye başladı. Bir süre sonra uygulama noktasına gelen araç durdurularak arama yapıldı. Yapılan aramada 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirilirken, araçtaki İ.K. ve S.Ç. de gözaltına alındı. Gözaltına alınan 4 kişiden E.C. sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilirken, K.E. hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandı. İ.K. ve S.Ç. isimli şahıslar da savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.