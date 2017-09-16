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16 Eylül 2017 12:49

Uyuşturucunun etkisiyle denize giren şahıs son anda kurtarıldı

Beşiktaş’ta denize giren ve uyuşturucu maddenin etkisinde olduğu iddia edilen şahıs, sahildeki bir vatandaş tarafından kurtarıldı.

Uyuşturucunun etkisiyle denize giren şahıs son anda kurtarıldı

16 Eylül 2017 12:49


Olay, dün saat 18.00 sıralarında Beşiktaş sahilinde meydana geldi. İddiaya göre, sahildeki kumsalda oturduğu esnada uyuşturucu madde kullanan Zeki D. (34), bir süre sonra denize girdi. Denizde bir süre yüzen şahıs, sürüklenerek suda batıp çıkmaya başladı. Zeki D.’nin boğulduğunu fark eden sahildeki Oğulcan Yıldırım, denize girerek onu sahile çıkarttı. Nefes almakta zorlanan Zeki D., çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahale sonrasında ambulansla hastaneye kaldırıldı. Şahsın durumunun iyi olduğu öğrenildi.



“Denizden çıkartıp baygın halde sahile bıraktım”


Demirci’yi kurtaran Oğulcan Yıldırım, “Burada tiner çekmeye başladı. Ondan sonra suya girerek yüzmeye başladı. Biraz ilerledikten sonra suyun içine girdi. Yaklaşık 3 dakika suyun içerisinde kaldı. Bende burada duruyordum, yanımdakine ’Girip kurtarsana’ dedim. O da ’Abi ben yüzmeyi bilmiyorum’ dedi. Bunun üzerine ben girdim denize, bir baktım denizde yatar haldeydi. Sonra çıkartıp baygın halde sahile bıraktım. Ben onu denizden çıkarttığımda zor nefes alıyordu” diye konuştu.


Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.




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