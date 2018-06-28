Uyuşturucuya başlamada ve bırakmada arkadaş önemli etken

Bağımlılarla yapılan görüşmelerde uyuşturucuya başlama sebepleri arasında yüzde 75 ile arkadaş ilk sırayı alırken bugüne kadar kurtarılan 308 kişinin yarısından çoğunun Yeni Bir Ben’i arkadaş tavsiyesiyle bulduğu ortaya çıktı.

Uyuşturucu kullanımını durdurmaya yönelik Bağcılar Belediyesi’nce 3 yıl önce kurulan “Yeni Bir Ben Bağımlılıkla Mücadele Koordinasyon Merkezi” 4 psikologla çalışmalarını özverili bir şekilde sürdürüyor. Uyuşturucu belasından kurtulmak için Yeni Bir Ben’e tedavi amacıyla gelenlerin anlattıkları ve tutulan kayıtlar uyuşturucu ve kullanıcılarla ilgili şaşırtıcı bilgiler veriyor.

“Kadınlarda uyuşturucuya başlama yaşı erkeklerden daha küçük”

Cinsiyet dağılımına göre tutulan istatistiklerde bugüne kadar başvuruda bulunanlardan büyük bir çoğunluğunun erkek olduğu ortaya çıktı. 3 yıldan beri başvuran 308 kişiden yüzde 96’sını erkekler yüzde 4’ünün ise kadınlar oluşturuyor.

Yaş grubu dağılımına bakıldığında uyuşturucu kullanım yaşının kadınlarda yüzde 50 oranla en çok 19-25 yaşları arasında, erkeklerde ise yüzde 48 oranla 26-35 yaşları arasında olduğu görülüyor. Ancak kadınların uyuşturucuya başlama yaşının daha küçük olduğu da dikkat çekiyor. 11-15 yaşlarında uyuşturucuyla tanışan kadınların oranı yüzde 16 iken erkeklerde bu oran yüzde 1.

“Ailelerle el ele verip gençleri uyuşturucu belasından kurtarıyoruz”

Uyuşturucu maddeye başlama sebepleri arasında ise arkadaş çevresinde kabul görme yüzde 75 gibi yüksek bir oranla ilk sırayı alıyor. Bunu yüzde 13 ile ailevi problemler, yüzde 6 ile kişilik yapısı ve yüzde 5 ile bir kereden bir şey olmaz düşüncesi takip ediyor. Uyuşturucuyu bırakmada da arkadaşın en önemli etken olduğunu öne süren yetkililer, başvuru yapanların Yeni Bir Ben’i burada tedavi gören arkadaşlarından öğrendiğini söyledi. 1 Ekim 2015 tarihinden beri hizmet veren Yeni Bir Ben Bağımlılıkla Mücadele Koordinasyon Merkezi’nde şimdiye kadar 308 bağımlı uyuşturucudan kurtarıldı.

Uyuşturucuyla mücadelenin aralıksız sürdürüldüğünü söyleyen Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı da, “Yeni Bir Ben projemizin aracılığında ailelerle el ele verip gençlerimizi uyuşturucu belasından kurtarıyoruz. Çocuklarımız arkadaş seçimine çok dikkat etsinler. Kötü arkadaş uyuşturucuya başlatır iyi arkadaş uyuşturucudan kurtarır” dedi.