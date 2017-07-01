Diğer
Kategoriler
01 Temmuz 2017 14:42

Üzerine toprak çöken işçi hayatını kaybetti

Esenyurt’ta 5 katlı bir apartmanın bodrum katında kanalizasyon çalışması yapan bir kişi çöken toprağın altında kalarak hayatını kaybetti.

Üzerine toprak çöken işçi hayatını kaybetti

01 Temmuz 2017 14:42


Olay saat 12.00 sıralarında İncirtepe Mahallesi, 243. Sokak üzerinde bulunan 5 katlı bir binanın bodrum katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 62 yaşındaki Kadir Beser binanın bodrum katında kanalizasyon çalışması yaptığı sırada toprak çöktü. Çöken toprağın altında kalan Beser’i çevredeki vatandaşlar çıkarmaya çalıştı. Vatandaşlar mahsur kalan kişiyi çıkaramayınca durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaklaşık 2 saatlik çalışmasının ardından Beser’in cansız bedenine ulaştı. Yaşlı adamın olay yerine gelen oğlu ve kızı gözyaşı döktü.


Olayı anlatan Furkan çiftçi, “İçeriye girdik baktık. Adam orada yatıyordu. Toprak çökmüştü üstüne. Beli dışarıda kalmıştı, çıkarmaya çalıştık olmadı. Seslendim acıdan inliyordu. 5 dakika sonra tekrar baktığımızda sesi çıkmıyordu. İtfaiyeyi, ambulansı aradık. Kanalizasyon çalışması yapıyormuş, boruları birbirine bağlamaya çalışıyormuş. Zemin de yumuşak olunca çökmüş” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İSTANBUL HABERLERİ
İSTANBUL HAVA DURUMU
36
°
C
Sıcak
  • Pazar
    Sıcak
    36°C
  • Pazartesi
    Çok Bulutlu
    30°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    30°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    30°C
İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ
  • 7 ŞEVVÂL 1438
  • 01 Temmuz 2017
  • Cumartesi
  • İmsak :03:08
  • Güneş :05:28
  • Öğle :13:19
  • İkindi :17:20
  • Akşam :20:48
  • Yatsı :22:48
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!