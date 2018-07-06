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06 Temmuz 2018 09:33

Uzm. Dyt. Dilşat Baş’ın kitabı ’Beslenmenin Kanser Tedavisindeki Gücü’ raflarda

Uzman Diyetisyen Dilşat Baş’ın yazdığı Beslenmenin Kanser Tedavisindeki Gücü adlı kitap raflarda yerini aldı.

Uzm. Dyt. Dilşat Baş’ın kitabı ’Beslenmenin Kanser Tedavisindeki Gücü’ raflarda

06 Temmuz 2018 09:33


Onkoloji diyetisyeni Dilşat Baş’ın kanser hastalarının beslenmesine rehberlik edecek Beslenmenin Kanser Tedavisindeki Gücü adlı kitabı Destek Yayınları’ndan çıktı.


Kitap kanser hastalarının ve yakınlarının yaşadıkları sorunlara doğru çözümler üretmek ve kanser hastalarının yeterli ve dengeli beslenmesine yardımcı olmak amacını taşıyor. Kitapta kanser hastalarının tedavi sürecinde yaşadıkları özel durumlar için düzenlenmiş beslenme önerilerini ve bu önerileri uygulayabilmek için pratik tarifler de yer alıyor.




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