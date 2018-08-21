Çocukların gözü önünde kesilen kurbanların travmaya yol açabildiğini kaydeden Uzman Psikolog Batuhan Toprak, "Çocuklar kaç yaşında olurlarsa olsun, soyut düşünemedikleri için kurban kesiminin dini bir görev olduğunu anlatamazsınız. Asla ama asla çocuklarınızın kurban kesimini, kesim yerlerini ve araçlarını göstermeyin" dedi.

Çocuklarda baş gösterebilecek travmanın gece alt ıslatma gibi sorunlara yol açabileceğini ifade eden Uzman Psikolog Batuhan Toprak, "Bu çocuklarda travma oluşturuyor. Daha sonra ailelerini katil olduğunu düşünen çocuk ailesine karşı tavır alabiliyor. Gece alt ıslatma, kabuslar, uyku bozukluğu, et yememek gibi durumlarla karşılaşıyoruz. Sizler gerekli açıklamayı yaptıktan sonra çocuğunuz hala etkileniyorsa mutlaka psikolojik destek alınmalı. Büyüdüğünde anlar deyip geçmeyin, çocuğunuzda fark etmeden travmalara yol açmış oluyorsunuz" diye konuştu.