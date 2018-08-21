Diğer
Kategoriler
21 Ağustos 2018 13:53

Uzman Psikolog Batuhan Toprak: "Çocuklarınıza kurban kesim yerlerini göstermeyin"

Uzman Psikolog Batuhan Toprak, çocuklara kurban kesim yerlerini göstermenin sakıncalı olduğunu söyledi.

Uzman Psikolog Batuhan Toprak:

21 Ağustos 2018 13:53


Çocukların gözü önünde kesilen kurbanların travmaya yol açabildiğini kaydeden Uzman Psikolog Batuhan Toprak, "Çocuklar kaç yaşında olurlarsa olsun, soyut düşünemedikleri için kurban kesiminin dini bir görev olduğunu anlatamazsınız. Asla ama asla çocuklarınızın kurban kesimini, kesim yerlerini ve araçlarını göstermeyin" dedi.


Çocuklarda baş gösterebilecek travmanın gece alt ıslatma gibi sorunlara yol açabileceğini ifade eden Uzman Psikolog Batuhan Toprak, "Bu çocuklarda travma oluşturuyor. Daha sonra ailelerini katil olduğunu düşünen çocuk ailesine karşı tavır alabiliyor. Gece alt ıslatma, kabuslar, uyku bozukluğu, et yememek gibi durumlarla karşılaşıyoruz. Sizler gerekli açıklamayı yaptıktan sonra çocuğunuz hala etkileniyorsa mutlaka psikolojik destek alınmalı. Büyüdüğünde anlar deyip geçmeyin, çocuğunuzda fark etmeden travmalara yol açmış oluyorsunuz" diye konuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İSTANBUL HABERLERİ
İSTANBUL HAVA DURUMU
32
°
C
Az Bulutlu
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    32°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    32°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    32°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    32°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç