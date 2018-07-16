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16 Temmuz 2018 15:19

Uzman Psikolog Çekiç: “Çocuk istismarcıları aynı yöntemle kandırıyor”

Uzman Psikolog M.

Uzman Psikolog Çekiç: “Çocuk istismarcıları aynı yöntemle kandırıyor”

16 Temmuz 2018 15:19

Yunus Çekiç, çocuk istismarcılarının oyuncak, çikolata ya da para vererek çocukları kandırdığını söyledi.


Yunus Çekiç, çocuk istismarcılarına yönelik açıklamada bulundu. Çocuk istismarcılarının çocukları kandırmak için genellikle benzer yöntemi kullandıklarını söyleyen Çekiç, "Çocukları genellikle oyuncak, çikolata ve para ile kandırmaya çalışan cinsel istismarcılar, bazen de ‘hadi seninle oyun oynayalım’, ‘bu oyunu hiç oynamış mıydın’ diyerek cinsel içerikli oyun içine çekmeye çalışmaktadır" dedi.


"Fiziksel ve ruhsal gelişimi bozmaktadır"


Cinsel istismara uğrayan çocuklarda oluşabilecek psikolojik ve fiziksel problemler hakkında bilgiyi veren Uzman Psikolog Çekiç, "Cinsel istismar durumunda çocuğun gelişimsel, psikolojik ve kişilik yapısı ciddi derecede tahrip


olmakla birlikte çocuğun güvenliği de tehlike altına girmektedir. Çocuğa karşı yapılan cinsel istismar, çocuktaki normal fiziksel ve ruhsal gelişimi bozmaktadır" diye konuştu.


Cinsel istismar belirtileri


Cinsel istismar sonucunda çocukta oluşabilecek psikolojik ve fiziksel problemler konusunda aileleri bilgilendiren Uzman Psikolog Çekiç, şunları söyledi: "Çocukta ruhsal travma dediğimiz, psikolojik bütünlüğün bozulması meydana gelebilir. Bu travmatik durumlar yaşam boyu devam edebilir. Cinsel istismar sonucunda çocuklarda korkular, fobiler yani kaygı bozuklukları, stres bozukluğu ya da akut stres bozukluğu, kâbus, uyku bozuklukları, tedirginlik, depresyon, özgüven azalması gibi problemler meydana gelebilir."




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