Uzmanı konkordato ile ilgili bilinmeyenleri anlattı

Yılmaz Sönmez, bankaların da fedakarlık yapması gerektiğini ifade ederek, işletmelere tavsiyelerde bulundu. Sönmez, “Panik ve aceleci kararlar almaması gerekiyor” dedi.

Birçok firma ve kişinin son zamanlarda açıkladığı “konkordato” ile ilgili Yönetim Danışmanı Dr. Yılmaz Sönmez tavsiyelerde bulundu. Sönmez, konkordatonun bir fırsat olmasının yanı sıra iyi niyeti suistimal eden işletme sahiplerinin ve insanların bulunabileceğini söyleyerek, “Bir hileli konkordato korkusu oluştu. Birileri bu şekilde mağduriyet olduğu şekilde duyumlar alıyoruz. Konkordato ilan edildiği zaman bu durum başka firmaları da etkiliyor. Dolayısı ile bunu göze alan işletme eğer daha önce sermaye aktarımı yaptı ise bununla ilgili şirketinin içini boşalttıysa bu çok büyük bir mağduriyet ve çok büyük bir suistimal. Bununla ilgili farklı bir düzenleme gerektirir, yoksa üzerinde durulması, denetlenmesi gerekir. Buna müsaade edilmemesi gerekiyor. Bu sefer dürüst insanlar ve işletmeler için bir taraftan da bu mağduriyet söz konusu olmuş olacak. Eskiden iflas erteleme, hileli iflas ertelemelerde çok duyardık. Son zamanlarda da buna benzer duyumlar almaya başladık. Piyasanın bu anlamadaki etkisini bozucu bir etki oluşturacaktır. Buna dikkat edilmesi gerektiğini düşünüyorum” dedi.

“Panik ve aceleci kararlar almaması gerekiyor”

Konkordatonun küçük işletmelere ve KOBİ'lere etkisini de değerlendiren Sönmez, “Tavsiyemiz şu şekilde; konkordato bir çıkış yoludur ancak bu noktaya gelmeden önce bütün kaynakların çok aktif bir şekilde devreye alınması gerekiyor. İçerideki verimliliğe odaklanması gerekiyor. İletişimi güçlendirmesi gerekiyor. Panik kararlar, aceleci kararlar almaması gerekiyor. Günümüz ihracat ve dünyaya açılma dönemi, bu ihracata odaklanması gerekiyor. Bununla ilgili reklam bütçelerini, çalışmasını, bunları yapabilmesi gerekiyor. Yeniden mali yapılandırma gerekiyor. İşletmenin üzerinde şu anda yük görülen konulardan ayıklama sürecini bir an önce devreye alması gerekiyor ve bunlardan kurtulması gerekiyor” diye konuştu.

“İhtiyaç olmayan işletmelerin bu yolu tercih etmemesi gerekiyor”

Konkordatonun doğru yerde ve doğru kişiler tarafından kullanılması gerektiğini kaydeden Sönmez, “Bu iyi bir fırsat ancak devletimizin etkin denetimi ile burada ödül ceza sistemine girmemesi gerekiyor. Evet birileri dürüst ve gerçekten işletmesini ayakta tutmak istiyor. Bununla ilgili bu imkandan yararlanması gerekiyor. Ödeme dengesinde sorunlar olabilir, ödeme güçlüğü var, bankalar ile olan ilişkileri var. Bunları bir nebze olsun öteleme ve nefes alma anlamında bu doğru bir yapılanma. Bir taraftan da bunu ihtiyaç olmayan işletmelerin bu yolu tercih etmemesi gerekiyor. Yaklaşım doğru ama duyumlar piyasadayız, işin içindeyiz, bu konuda çok duyumlar geliyor. Buna müsaade edilmemesi gerekiyor” şeklinde konuştu.

“İşverenin piyasaya güven vermesi gerekiyor”

Konkordato ile ilgili son zamanlarda ilgili ilgisiz insanların takibe geçtiğini ve yanlışlar olduğunu ifade eden Sönmez, “Şimdi kim hangi firma konkordato ilan etti bunu merak ediyor. Bu piyasaya olumsuz bir hava veriyor. Belki bunun da önleminin alınması gerekiyor. Bilmesi gereken kişilerin bu konuda bilgi sahibi olmaları gerekiyor. Çok ilgisiz insanların da ulu orta her yerde adeta iş piyasada tezgaha düştü gibi oldu. Herkes gidip bunun fırsat olduğunu düşünüp başvuruda bulunmak istiyor. Adeta vergi barışı, imar affı gibi görülüyor. Bunun böyle olmaması gerekiyor. Bir domino etkisi oluşturuyor şu anda. Bu domino etkisi olumsuz bir yöne doğru gidiyor. Bu durumda gerçekten dürüst tüccarların bunu yapması gerekiyor. Ama bunu hileli bir şekilde kullanmak isteyenlere de müsaade edilmemesi gerekiyor. Bu süreç tabii ki geçecektir. Piyasaya bu noktada güven verilmesi gerekiyor. İşverenlerin de piyasaya güven vermesi gerekiyor. Her pozisyondaki insanların güven vermesi gerekiyor” dedi.

“Bankaların taşın altına elini soktuğunu göremedik”

Bankaların bu noktada fedakarlık yaptığını düşünmediğini söyleyen Sönmez, “Bankaların fedakarlık yaptığını düşünmüyorum. En ufak bir bankaya yaklaşıldığı zaman konkordatoyu düşünmeyen bir işletmenin bankaya oturduğu zaman bankanın bu anlamda çözüme yanaşmadığını görüyoruz, bu durumlara şahit oluyoruz. Aldığı ipotekleri ile borcu arasında inanılmaz bir fark var. Bu farkın bu kadar olmaması gerekiyor. Limitler çok çok zor şartlarda açılıyor. Hatta tamamen kapatılmış durumda. Dolayısı ile işletmenin bankalarla arasının iyi olması gerekiyor ama bankanın bu konuda taşın altına elini soktuğunu göremedik, bu konuda iş verenlerden çok büyük şikayet var. Bunun da gözden geçirilmesi gerektiğini düşünüyorum” diye konuştu.