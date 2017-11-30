Uzmanlar müziğin psikolojiye etkisini anlattı

Çünkü dinledikleri müziği sevmiyorlarsa, hormonlar ona göre tepki verir” dedi.

Küçükçekmece Belediyesi tarafından düzenlenen “Müzikle Psikoloji” adlı seminer, Atakent Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Seminerde, Uzman Psikolog Cem Gençtürk ve Uzman Müzikolog Ersin Antep katılımcılara günlük hayatta karşıya karşıya kalınan stres karşısında müziğin önemini anlattı.

“Müzik tedavi aracıdır”

Uzman Psikolog Cem Gençtürk, müziğin ritm olarak herkesin hayatının içinde olduğuna dikkat çekerek, “Müzik, günlük hayattaki telaştan, stresten kurtuluş için bir yöntem. Ritmik müzik, dikkat eksikliği, bozukluğu ve depresyonda beyin işlevlerini değiştirerek, tedaviye fayda sağlar” dedi.

“Otonomik sinir sistemimizi etkiliyor”

Müzik ve psikolojinin iç içe olduğunu belirten Gençtürk, “Müzik psikoloji ile ilgilidir ve müziğin psikolojisi bireyseldir. Müzik, nefes alma, terleme, cinsellik gibi fonksiyonlarımızı yürüten savaşma kaçma gibi stres tepkilerimizi kontrol eden otonomik sinir sistemimizi etkiler” diye konuştu.

“Anne adayları sevdikleri müziği dinlesinler”

Uzman Müzikolog Ersin Antep, hamilelik döneminde, daha çok klasik müzik dinlemenin önemli olduğu algısının annenin sevdiği müzikle doğru orantılı olması gerektiğine dikkat çekerek, “Klasik müzik dinlemeyen anneler bebeklerine de klasik müzik dinletmemeliler. Çünkü dinledikleri müziği sevmiyorlarsa, hormonlar ona göre tepki verir. Bizim dışımızdaki müzikle, içimizdeki müzik ritmsel olarak bir olmalı. Bu doğayla uyum anlamına gelir” dedi.