Uzmanlardan "çocuklarınızı okula hazırlayın" uyarısı

Nişantaşı Psikiyatri Merkezinden Çocuk-Ergen Psikoterapisti Uzman Psikolog Merve Demir, “Okula başlaması ile çocuğun hayatında yeni bir dönem başlar. Çocuk ilk kez anne ve babasından ayrılır ve farklı bir ortamda yeni arkadaşlar ve yeni kurallarla tanışır. İlkokula başlama döneminde yaşanabilecek olumsuzluklar, çocuğun okulla ilgili hayal kırıklığı yaşamasına ve okula gitmek istememesine sebep olabilir. Bu sebeple ilkokula başlama dönemi çocuklar için çok önemlidir” dedi.

İlkokula başlamaya hazır olmanın çocuğun okul için gereken zihinsel becerilere, öğretmen tarafından verilen komutları anlamaya, okuma-yazma, sayılar gibi temel konuları öğrenmeye hazır olması anlamına geldiğini kaydeden Demir, “Ancak çocuğun duygusal açıdan da okula başlamaya hazır olması gerekmektedir. Duygusal hazırlık, çocuğun anne ve babasından kolay ayrılabilmesi, arkadaşlık kurabilmesi, okul kurallarına uyum sağlayabilmesi gibi unsurları içermektedir. Okula başladıkları ilk günlerde çocuklar heyecanlı ve kaygılı olabilirler. Çünkü okul çocuk için bilinmeyen bir yerdir. Okula alışma sürecinde bu duygular normaldir” diye konuştu.

“Ebeveynlerinden ayrılan çocuk, dışarıdaki dünyayı tehlikeli algılayabilir”

Ancak bazı çocukların okul korkularını daha şiddetli yaşadıklarını ifade eden Demir, “Okula gitmemek için karın ağrısı, mide bulantısı gibi durumlardan şikayet ederler. Okula başlamadan önce ebeveynlerinden ayrılmayı deneyimlememiş olan çocuklar, dışarıdaki dünyayı tehlikeli algılayabilirler. Bu sebeple okula gitmekten korkabilirler. Aşırı koruyucu ebeveynler tarafından yetiştirilen çocuklar, ebeveynleri tarafından korunmaya alışmış oldukları için okulda kendilerini yetersiz hissedebilirler. Ebeveynleri yanlarında yokken kendilerini savunmasız hissettikleri için okuldan korkabilirler” açıklamalarında bulundu.

Uzman Psikolog Merve Demir, çocuğu ilkokula başlayacak ailelere şu uyarılarda bulundu:

“1. Okula başlamadan önce, okulun ilk günü neler yaşayabileceği ile ilgili çocuğunuzla konuşun. Çocuğun okul, öğretmenler, arkadaşlar, kurallar gibi konulardaki sorularını yanıtlayın. Hatta mümkünse çocuğunuzla birlikte okulu önceden gezin.

2. Okul hazırlığı yaparken, çocuğunuzun tercihlerini önemseyin. İstediği gibi bir çanta, kendi seçtiği bir defter ya da kalem, çocuğu okula gitmeye heveslendirecektir.

3. Okulun ilk günü, çocuğunuzu sınıfa bıraktıktan sonra hemen okuldan ayrılmayın. Nerede bekleyeceğinizi ona söyleyin ve çocuk kendisini rahat ve güvende hissedene kadar okulda kalın. Bu konuda sınıf öğretmeni ile iş birliği içinde olun.

4. Çocuğunuz okula gitmekten korkuyorsa; onunla korkusu hakkında yargılamadan konuşun. Çocuğun korkusunu küçümsemeyin. Duygularını anladığınızı çocuğa gösterin. Başka çocukların da benzer korkular yaşayabileceğini anlatın.

5. Çocuğun okul korkusunu kendi kontrolü dışında yaşadığını unutmayın. Çocuğu eleştirmeyin, okulla ilgili aşırı baskı yapmayın. Çocuğu cezalandırmayın ve tehdit etmeyin. Okula neden gitmesi gerektiğini sakin bir şekilde anlatın.

6. Çocuğunuz okula gitmeyi reddediyorsa, kararlı ve sakin bir şekilde çocuğun okula her gün kısa bir süre de olsa gitmesini sağlayın. Çocuğun okulda geçirdiği süreyi yavaş yavaş artırarak okulda kendisini güvende hissetmesine yardımcı olun.

7. Okula daha hızlı uyum sağlayan başka çocuklarla çocuğunuzu kıyaslamayın.

8. Eğer siz çocuğunuzun okula gitmesi ile ilgili kaygılıysanız, çocuk da kaygılı hissedecektir. Kendi kaygınızı gözlemleyin ve kontrol etmeye çalışın.

9. Çocuğunuzun okul ile ilgili kaygısı çok yoğunsa ve zaman içerisinde azalmıyorsa, bir uzmandan yardım alın.”