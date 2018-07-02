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02 Temmuz 2018 11:34

Uzmanlardan internette satılan gıda takviyelerine karşı uyarı

İstanbul’da Mesir Macunu Şenliğinde konuşan Dr.

Uzmanlardan internette satılan gıda takviyelerine karşı uyarı

02 Temmuz 2018 11:34

Ahmet Özdemir, televizyonda ve internette birçok hastalığa iyi geldiği söylenen ürünlere itibar edilmemesi gerektiğini belirterek, alternatif tıp yönteminden bilinçli yararlanılması gerektiğini söyledi.


İstanbul’da mesir macunu şenliği olarak da ünlenen, geleneksel tıp yöntemlerinin halka tanıtılmasının ve yaygınlaştırılmasının amaçlandığı Merkezefendi Geleneksel Tıp Festivali’nde konuşan Dr. Ahmet Özdemir, televizyonda ve internette birçok hastalığa iyi geldiği söylenen ürünlerle ilgili, “O ürünleri kimse satın almasın” dedi.


İstanbul’da mesir macunu şenliği olarak da ünlenen, geleneksel tıp yöntemlerinin halka tanıtılmasının ve yaygınlaştırılmasının amaçlandığı Merkezefendi Geleneksel Tıp Festivali’nde konuşan Dr. Ahmet Özdemir, televizyonda ve internette birçok hastalığa iyi geldiği söylenen ürünlere itibar edilmemesini söyledi.



“O ürünleri kimse satın almasın”


Merkezefendi Geleneksel Tıp Derneği Başkan Yardımcısı Dr. Ahmet Özdemir, “Sağlığın esası, insanların kendi öz bedenlerini korumasıyla başlar. Geleneksel tıptan süzülerek gelen modern tıp ancak sağlığını koruyamayan insanların dertlerine derman olmaya çalışır. Dolayısıyla sağlık hizmeti aramadan önce kendi öz sağlığımızı korumakla mükellefiz. Gerekli tedbirleri almadığımız zaman ne geleneksel tıbbın ne de modern tıbbın bize katabileceği çok fazla bir şey yoktur. Modern tıp, geleneksel tıptan süzülerek gelirken kapitalizmin kanatlarının içerisinde ticarileşmiştir. Bugün de özellikle ülkemizde geleneksel tıp ürünleri ticari ürün olarak kullanılmaya başlanmıştır. Devlet bu noktada gerekli tedbirleri alsa da bir kısım sağlık tacirleri çok değişik isimler altında vatandaşlara hiçbir faydası olmayan ürünler satmaktadır. O yüzden televizyonlarda seyretmekte olduğumuz limon, sarımsak, maydanoz türü gibi güçlü olduğu ifade edilen ürünlere kimse itibar etmesin. O ürünleri kimse satın almasın. Gerçek geleneksel tıp ürünlerini ve yöntemleri hakkında bilgi almak isteyen vatandaşlar Zeytinburnu Tıbbi Bitkiler Bahçesi’nde sürdürülen geleneksel tıp kurslarına kayıt olsun ve bahçede eğitim görüp geleneksel tıp yöntemlerini öğrensin. Böylece sağlıklarını televizyondaki sağlık tacirlerine değil kendilerine emanet etmiş olurlar” dedi.




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