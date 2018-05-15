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15 Mayıs 2018 12:23

Uzmanlardan Ramazan’da domates uyarısı

Uzman Diyetisyen Canel Öner, mide rahatsızlığı olanların Ramazan’da nelere dikkat etmeleri gerektiğini anlattı.

Uzmanlardan Ramazan’da domates uyarısı

15 Mayıs 2018 12:23

Öner, "Mide rahatsızlığı olanlar domates, limon, greyfurt tüketmesinler. Yavaş, dinlenerek ve bol çiğneyerek yesinler" dedi.


Esenler Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü’nün düzenlediği "Ramazan’da Sağlıklı Beslenme" konulu seminer, Esenler Belediyesi Konferans Salonu’nda gerçekleşti. Uzman Diyetisyen Canel Öner, dinleyenlere Ramazan’da nasıl sağlıklı besleneceklerini anlattı.


Ramazan’da kilo almanın temelinde tatlıların olduğunu söyleyen Canel Öner, "İki baklava yaklaşık üç saat egzersiz yapmayı gerektirir. Bu da çok mümkün olmadığından tatlı tüketimine, özellikle de şerbetli tatlılara dikkat etmek gerekir" dedi.


Bir lokmayı 40 kez çiğneyin


Mide rahatsızlığı olanların oruç tutarken nelere dikkat etmesi gerektiğini de aktaran Öner, şunları söyledi;


"Mide rahatsızlığı olanların oruç tutmasında sakınca yoktur ama sahurda domates, limon, greyfurt tüketmemeye özen göstersinler. İftarda da 15 dakika mola verip yemek gerekiyor. Bir anda yemek yenildiği zaman reflü tetiklenir çünkü beyine 20 dakikada sinyal gidiyor. O yüzden 20 dakikada, ne kadar az ve yavaş yenirse o kadar iyidir. Bir lokma 40 defa çiğnenirse mide rahatsızlıkları büyük oranda azalır. Yemek yemeyi sanat haline getirmek gerekir. Keyif alarak yemek yemek lazım."Öner, seminerin sonunda dinleyenlerin sorularını da cevapladı.




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