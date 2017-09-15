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15 Eylül 2017 11:34

Vadistanbul AVM, kapılarını Sertap Erener’le açtı

4’üncü nesil alışveriş deneyimini İstanbullulara sunan Vadistanbul AVM, kapılarını Sertab Erener konseriyle açtı.

Vadistanbul AVM, kapılarını Sertap Erener’le açtı

15 Eylül 2017 11:34


İnşaat sektörünün öncü markalarından Artaş Grup ve Invest Grup tarafından, Evyap’ın Ayazağa’daki arazisi üzerinde konumlanan ve megamall kategorisinde yer alan Vadistanbul AVM, açılışını Sertap Erener konseri ile yaptı. Yapılan açıklamada, mimari yapısının engelli erişimi dikkate alınarak tasarlanan ve Türkiye’nin en büyük alışveriş merkezlerinden bir tanesi olacak AVM’yi de kapsayan proje 3 etaptan oluştuğu, projenin ilk 2 etabı tamamlanmış durumda olduğu belirtildi. Proje dahilinde bin 915 lüks konut ve 220 odalı, 5 yıldızlı bir otel yer aldığı ifade edildi.


AVM’de ünlü isimler, gezici kortejler ve çok daha fazlası ziyaretçilerle buluşacağı öğrenilirken; bugün İskender Paydaş ve Orkestrası konseri, 16 Eylül’de (Yarın) Gökçe mini konser ve imza günü, 17 Eylül tarihinde Kolektif İstanbul konseri, 20 Eylül tarihinde, Cellosonicsi konseri AVM ziyaretçilerine ücretsiz olacağı kaydedildi.


VadistanbulAVM’de, açılışa özel olarak Eylül ayı sonuna kadar vale hizmetini ücretsiz olarak tüm ziyaretçilerinin hizmetine sunulurken, İstinye, Kemerburgaz, Zincirlikuyu ve Maslak hattından ring seferi de düzenlendiği bildirildi.




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