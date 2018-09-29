Vagner Love 6 hafta sonra sahada

Beşiktaş’ın Brezilyalı futbolcusu Vagner Love 6 haftalık aranın ardından sahalara döndü.
Beşiktaş'ın Brezilyalı futbolcusu Vagner Love 6 haftalık aranın ardından sahalara döndü.
Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Beşiktaş'ın evinde Kayserispor'u ağırladığı müsabakada Vagner Love sahalara döndü. 6 haftadır ligde forma şansı bulamayan Love, siyah-beyazlıların Kayserispor karşısında ilk 11'de yer aldı. Beşiktaş'ta geçtiğimiz haftalarda takımdan ayrılan Alvaro Negredo'dan sonra siyah-beyazlıların forvet hattında Mustafa Pektemek, Larin ve Love kalmıştı.
Vagner Love son olarak ligin ilk haftasında Akhisarspor'a karşı forma giydi.