Vagner Love özür diledi

Beşiktaş'ın başarılı futbolcusu Vagner Love, Göztepe deplasmanı dönüşünde havaalanında kendisine 'Go home' diyen bir taraftara yaptığı hareketten dolayı özür diledi.

Beşiktaş'ın Brezilyalı golcüsü Vagner Love, Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında siyah-beyazlıların deplasmanda Göztepe'ye 2-0 mağlup olduğu maç sonrası İzmir Adnan Menderes Havaalanı'nda kendisine tepki göstererek 'Go home' diye bağıran bir taraftara yaptığı hareketten dolayı özür diledi. Love, sosyal medya hesabından konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Göztepe maçının dönüşünde yaşanan olaydan ötürü özür diliyorum. Maçı çok istediğim, kaybetmeyi sevmediğim için çok öfkeliydim ve eleştirme, yuhalama, suçlama gibi doğal haklarını kullanan bir taraftara yanlış bir tepki gösterdim. Yaşanan, bir etki-tepki meselesiydi ve sergilediğim davranış benim karakterimi yansıtmıyor. Çünkü ben her zaman eleştiriler karşısında sakin kalmış ve bunları sahada tersine çevirmiş biriyim. Şunu açıklığa kavuşturmak isterim ki bir hata yaptım ve taraftarlar özelinde bu hatadan ötürü özür diliyorum. Bu hareketim nedeniyle bana gücenen diğer taraftarlarımıza böyle bir şeyin bir daha asla yaşanmayacağının sözünü veriyorum. Bundan sonra en iyi performansımı gösterip takıma yardım edecek ve tüm cevaplarımı sahada vereceğim."