Vagner Love, tribünlerin tepkisi çekti

Beşiktaş’ın Akhisarspor ile oynadığı mücadelede ikinci yarına Cyle Larin’in yerine oyuna dahil olan Vagner Love, kaçırdığı goller ve kaptırdığı toplar sonrasında tribünlerden tepki çekti. 63. dakikada oyuna dahil olan ve özellikle 78. dakikada Oğuzhan Özyakup’un yaptığı ortada röveşata denemesi yapan ancak başarılı olamayan Vagner, 90. dakikada da soldan yaptığı bindirmede pası atmakta geç kalınca tribünlere saç baş yoldurttu. Vagner Love, 90+2. dakikada ise kaçırdığı mutlak gol sonrasında yuhalandı.