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Vagner Love ve Mustafa Pektemek’e tepki


Beşiktaş, Süper Lig’e verilen milli arada sahasında Altınordu ile hazırlık maçında karşı karşıya geliyor. Bu mücadele öncesi siyah-beyazlı taraftarlar, iki Beşiktaşlı futbolcuya tepki gösterdi. Kadroların stattan anons edildiği sırada Vagner Love ve Mustafa Pektemek, isimlerinin okunmasının ardından maçı izlemeye gelen Beşiktaş taraftarları tarafından yuhalandı.


Bilindiği üzere Brezilyalı futbolcu Love’ın adı yaz transfer döneminde Galatasaray ile anılmış ve sarı-kırmızılı takıma transferi son saatlerde yatmıştı. Mustafa Pektemek’e ise Süper Lig’den birçok takımın teklif yaptığı ancak tecrübeli futbolcunun Beşiktaş’ta kalmayı tercih ettiği konuşulmuştu.

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