Murat Ulusoy’un “Vajinismus Tedavisinde Hipnoz” adlı kitabı çıktı.

25 yılı aşkın bir zamandır hipnoza dair çalışmaları olan Ulusoy, Vajinismus tedavisinde hipnoz tekniklerinin tedaviyi kolaylaştırdığını ve süresini de oldukça kısalttığını dile getirdi. Bugüne kadar olan tüm deneyimlerini bu kitapta topladığını anlatan Dr. Murat Ulusoy, Vajinusmus tedavisinde sırasıyla neler yaptıklarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ulusoy, ‘’Öğretilen ödevlerini, öğleden sonra kaldığı otelde pekiştirme çalışması olarak yapmasını isteriz. Aynı günün akşamüstü pekiştirme çalışmalarını yapmış olan hastanın ilişkiye hazırlık hipnoz seansı tamamlanır ve akşam ilişkiye geçerek çiftlerimiz başarırlar’’ dedi.

Hastaların, İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya, Konya, Eskişehir, Adana başta olmak üzere Türkiye’nin birçok şehrinden ve yurt dışından geldiklerini vurgulayan Ulusoy, bulundukları yerin Kuşadası’nda olmasından dolayı, gelen hastaların tedavilerinin yanı sıra, tatil ve balayını da yapabildiklerini belirtti.