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21 Haziran 2018 15:58

VakıfBank, 4 yabancısı ile devam ediyor

Yeni sezon çalışmalarına devam eden VakıfBank Spor Kulübü, yabancı yıldızlarıyla yoluna devam ediyor.

VakıfBank, 4 yabancısı ile devam ediyor

21 Haziran 2018 15:58

Sarı-siyahlı kulüp, kadrosunda yer alan Zhu Ting, Milena Rasic, Lonneke Sloetjes ve Kelsey Robinson’ın sözleşmelerinin yenilendiğini resmi internet sitesinden açıkladı.


2017-2018 sezonunu dört kupayla (CEV Şampiyonlar Ligi, Şampiyonlar Kupası, Sultanlar Ligi, KupaVoley) kapatan VakıfBank Spor Kulübü, yeni sezon öncesi kadrosunda yer alan 4 yabancı oyuncusuyla yoluna devam ediyor. Sarı-siyahlı kulüp, Zhu Ting, Milena Rasic, Lonneke Sloetjes ve Kelsey Robinson’ın sözleşmelerinin yenilendiğini resmi internet sitesinden açıkladı.




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