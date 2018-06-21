VakıfBank, 4 yabancısı ile devam ediyor

Sarı-siyahlı kulüp, kadrosunda yer alan Zhu Ting, Milena Rasic, Lonneke Sloetjes ve Kelsey Robinson’ın sözleşmelerinin yenilendiğini resmi internet sitesinden açıkladı.

2017-2018 sezonunu dört kupayla (CEV Şampiyonlar Ligi, Şampiyonlar Kupası, Sultanlar Ligi, KupaVoley) kapatan VakıfBank Spor Kulübü, yeni sezon öncesi kadrosunda yer alan 4 yabancı oyuncusuyla yoluna devam ediyor. Sarı-siyahlı kulüp, Zhu Ting, Milena Rasic, Lonneke Sloetjes ve Kelsey Robinson’ın sözleşmelerinin yenilendiğini resmi internet sitesinden açıkladı.