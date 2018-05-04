kez Avrupa’nın en büyüğü olmak için sahaya çıkıyor. Son şampiyon unvanıyla Dörtlü Finaller’de yer alan sarı-siyahlılar, yarı finalde yarın İtalyan ekibi Imoco Volley Conegliano’yla karşılaşacak. Sala Polivalenta Salonu’nda oynanacak karşılaşma TSİ 16:00’da başlayacak.

Son CEV Şampiyonlar Ligi ve FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası Şampiyonu VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, bu sezon Romanya’nın başkenti Bükreş’te düzenlenen CEV Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finalleri’nde 4. kez Avrupa’nın en büyüğü olmak için sahaya çıkıyor. Son şampiyon unvanıyla Dörtlü Finaller’de yer alan sarı-siyahlılar, yarı finalde yarın İtalyan ekibi Imoco Volley Conegliano’yla karşılaşacak. Mücadeleyi kazanan takım, 6 Mayıs Pazar günü saat 19:00’daki finalde şampiyonluk için sahaya çıkacak.

Yarı final maçı öncesi konuşan VakıfBank Başantrenörü Giovanni Guidetti, "6. kez Dörtlü Finaller’e kalmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Bizim için oldukça büyük anlam ifade eden bu durum, tek sefer başarı yakalayan bir takım olmaktan çok sürdürülebilir bir anlayışla çalıştığımızı gösteriyor. Ve şu ana kadar bu çalışmalarımızın işe yaradığını görüyoruz. Bu seneki Dörtlü Finaller’i oldukça farklı ve karmaşık olarak değerlendirebilirim. Özellikle yarı finaldeki rakibimiz İtalya’nın son şampiyonu Conegliano çok iyi voleybol oynayan kaliteli bir takım. Böyle yüksek seviyede voleybol oynayan bir takıma karşı oynayacak olmak bizim için önemli bir test olacak. Bu sefer takımımız da farklı bir zihniyetle Dörtlü Finaller’de olacak. Geçtiğimiz yıl Türkiye Ligi’nde yaşadığımız yenilginin ardından kendimize öfkeliydik. Ama bu yıl yüksek mücadeleli bir serinin ardından Türkiye Şampiyonu olarak buradayız. Aynı öfkeyi ve motivasyonu bulma konusunda iyi olmamız gerekiyor. Oyuncularımın bu sezonun 4. kupasını da müzemize kazandıracağına inanıyorum. Bunun için elimizden gelenin en iyisini ortaya koyacağız" diye konuştu.

VakıfBank Kaptanı Gözde Kırdar ise, "Kariyerimin son maçlarına Bükreş’te çıkacağım. Yarı finalde geçen sezon finalde karşılaştığımız Imoco Volley Conegliano oynayacağız. Unvanımızı korumak için sahada olacağız. Şampiyonluktan başka bir düşüncemiz yok. Kariyerimi Avrupa’nın en büyük kupasını kazanarak bitirmek, benim için de muhteşem bir son olur. Bu sezonu dört kupayla kapatmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı İstatistikleri

- Üst üste 6. kez Dörtlü Finaller’de yer alacak olan VakıfBank, toplamda 10 kez Avrupa’nın en büyük kupasında Son 4’e kalmayı başardı.

- 3 kez CEV Şampiyonlar Ligi’nde şampiyon olan VakıfBank, geçtiğimiz sezon İtalya’nın Treviso şehrindeki Dörtlü Finaller’in finalinde Imoco Volley Conegliano’yu 3-0’la geçip, mutlu sona ulaştı.

- VakıfBank Spor Kulübü, CEV Şampiyonlar Ligi’nde 20 maçtır yenilgi yüzü görmüyor. En son 10 Nisan 2016’da Dörtlü Finaller’in finalinde İtalyan ekibi Pomi’ye mağlup oldu.

- Zhu Ting, bu sezon 190 sayıyla CEV Şampiyonlar Ligi’nde ’En skorer oyuncu’ konumunda bulunuyor.

- Milena Rasic, bu sezon 41 blokla CEV Şampiyonlar Ligi’nde ’En çok blok sayısı’ alan oyuncu durumunda.

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı Kadrosu

Numara Oyuncu Boy Pozisyon

1 Gizem Örge 1.70 cm Libero

2 Gözde Kırdar 1.83 cm Smaçör

3 Cansu Özbay 1.82 cm Pasör

5 Zhu Ting 1.95 cm Smaçör

6 Kübra Çalışkan 1.97 cm Orta Oyuncu

7 Kelsey Robinson 1.88 cm Smaçör

8 Melis Gürkaynak 1.85 cm Orta Oyuncu

9 Ayça Aykaç 1.75 cm Libero

10 Lonneke Slöetjes 1.92 cm Pasör Çaprazı

11 Naz Aydemir Akyol 1.86 cm Pasör

14 Melis Durul 1.85 cm Smaçör

16 Milena Rasic 1.93 cm Orta Oyuncu

17 Tuğba Şenoğlu 1.84 cm Smaçör

18 Zehra Güneş 1.97 cm Orta Oyuncu