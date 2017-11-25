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25 Kasım 2017 20:00

VakıfBank, Fenerbahçe’yi 3-1 mağlup etti

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, Sultanlar Ligi’nin 9.

VakıfBank, Fenerbahçe’yi 3-1 mağlup etti

25 Kasım 2017 20:00

haftasında Fenerbahçe’yi 25-18, 25-14, 25-27 ve 25-12’lik setlerle 3-1 yenmeyi başardı.


Sezona Şampiyonlar Kupası maçında Fenerbahçe’yi 3-0 yenerek kupayla başlayan son CEV Şampiyonlar Ligi ve FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası Şampiyonu VakıfBank, ligdeki 9. hafta maçında rakibini bu kez 3-1’lik sonuçla geçti. Sarı-siyahlılar, evinde ağırladığı sarı-lacivertlileri 25-18, 25-14, 27-25, 25-12’lik setlerle mağlup etti.


Karşılaşmaya iyi başlayan VakıfBank, teknik molasını 12-9 önde geçtiği ilk seti 25-18 kazanarak 1-0 öne geçti. İkinci sette bloklarla öne çıkan sarı-siyahlılar 12-1’le avantajlı girdikleri teknik moladan sonra seti de 25-14 kazandı: 2-0. Üçüncü seti 27-25 kazanan Fenerbahçe durumu 2-1’e getirdi. Dördüncü sette teknik molayı 12-5’le geçen VakıfBank, seti 25-12, maçı da 3-1 kazandı.




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