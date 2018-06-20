Diğer
Kategoriler
20 Haziran 2018 16:33

VakıfBank, Melis, Ayça ve Gizem ile devam ediyor

Yeni sezon çalışmalarına devam eden VakıfBank Spor Kulübü’nde iç transferde ilk imzalar atıldı.

VakıfBank, Melis, Ayça ve Gizem ile devam ediyor

20 Haziran 2018 16:33

Sarı-siyahlı kulüp, altyapısından yetişen Melis Gürkaynak, Ayça Aykaç ve 2013 yılından bu yana VakıfBank forması giyen Gizem Örge’nin sözleşmelerinin yenilendiğini açıkladı.


2017-2018 sezonunu dört kupayla (CEV Şampiyonlar Ligi, Şampiyonlar Kupası, Sultanlar Ligi, KupaVoley) kapatan VakıfBank Spor Kulübü’nde yeni sezon öncesi iç transferde ilk imzalar atıldı. Sarı-siyahlı kulüp, Melis Gürkaynak, Gizem Örge ve Ayça Aykaç’ın sözleşmelerinin yenilendiğini resmi internet sitesinden duyurdu. İşte üç oyuncunun kariyer özeti:



Melis Gürkaynak Kimdir?


Voleybola 9 yaşında VakıfBank Spor Kulübü altyapısında başlayan Melis Gürkaynak, sarı-siyahlı formayla 12’nci sezonunu geçirecek. 2018-2019 sezonunda da sarı-siyahlı formayı giyecek olan başarılı orta oyuncu, VakıfBank’la 2 FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası, 4 CEV Şampiyonlar Ligi, 4 Türkiye Ligi, 3 KupaVoley ve 2 Türkiye Şampiyonlar Kupası şampiyonluğu yaşadı.



Ayça Aykaç Kimdir?


Kariyerine VakıfBank altyapısında başlayan Ayça Aykaç, Yıldız Kızlarda 1, Genç Kızlarda 2, PAV Ligi’nde ise 3 Türkiye Şampiyonluğu yaşadı. 2015 yılından bu yana VakıfBank A Takımı’nda forma giyen 1996 doğumlu libero, 1 FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası, 2 Avrupa Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu, 3 Türkiye Ligi, 1 Türkiye KupaVoley ve 1 Türkiye Şampiyonlar Kupası şampiyonluğu yaşadı.



Gizem Örge Kimdir?


2013 yılında VakıfBank Spor Kulübü’ne transfer olan Gizem Örge, sarı-siyahlı formayla 2 FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası, 2 CEV Şampiyonlar Ligi, 3 Türkiye Ligi, 2 Türkiye KupaVoley, 2 Türkiye Şampiyonlar Kupası mutluluğu yaşadı. 1993 doğumlu libero, 2014-2015, 2015-2016, 2017-2018 sezonları Türkiye Ligi final serisinde ve 2015-2016, 2017-2018 CEV Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finalleri’nde ’En iyi libero’ ödülünün sahibi oldu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İSTANBUL HABERLERİ
İSTANBUL HAVA DURUMU
31
°
C
Çok Bulutlu
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    31°C
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    29°C
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    29°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    27°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç