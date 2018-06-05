VakıfBank Melis Durul’la yollarını ayırdı

2016-2017 sezonunun başında sarı-siyahlı kulübe imza atan 25 yaşındaki smaçör, 1 Dünya Kulüpler Şampiyonası, 2 CEV Şampiyonlar Ligi, 1 Sultanlar Ligi, 1 KupaVoley ve 1 Şampiyonlar Kupası şampiyonluğu yaşadı.

CEV Şampiyonlar Ligi, Sultanlar Ligi, Şampiyonlar Kupası ve Kupa Voley şampiyonluklarıyla geçtiğimiz sezonu dört kupayla kapatan VakıfBank Spor Kulübü, yeni sezon transfer çalışmalarına başladı. Sarı-siyahlılar, 2016-2017 sezonunda takıma katılan Melis Durul’la yollarını ayırma kararı aldı. Kulüp resmi internet sitesinden, "2016-2017 sezonunda takımımıza katılan ve sözleşmesi sona eren smaçör Melis Durul ile yollarımızı ayırma kararı aldık. Kulübümüzün başarılarında önemli pay sahibi olan Melis’e VakıfBank forması ile göstermiş olduğu mücadele ve birlikte kazandığımız kupalardaki emeği nedeniyle teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" mesajıyla 25 yaşındaki smaçöre veda edildi.

İki sezon VakıfBank Spor Kulübü’nde forma giyen Melis Durul, 1 Dünya Kulüpler Şampiyonası, 2 CEV Şampiyonlar Ligi, 1 Sultanlar Ligi, 1 KupaVoley ve 1 Şampiyonlar Kupası şampiyonluğu yaşadı.