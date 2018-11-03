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VakıfBank sezona galibiyetle başladı

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, 2018-2019 Sultanlar Ligi ilk maçında Karayolları’nı 23-25, 25-15, 29-31, 25-13 ve 15-6’lık setlerle 3-2 mağlup etti ve sezona galibiyetle başladı.

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, 2018-2019 Sultanlar Ligi ilk maçında Karayolları'nı 23-25, 25-15, 29-31, 25-13 ve 15-6'lık setlerle 3-2 mağlup etti ve sezona galibiyetle başladı. Sarı-siyahlılar, 6 Kasım Salı günü saat 18.00'de deplasmanda Beşiktaş'la karşılaşacak.


Sultanlar Ligi'nin son şampiyonu VakıfBank, 2018-2019 Sultanlar Ligi ilk maçında Karayolları'nı 23-25, 25-15, 29-31, 25-13 ve 15-6'lık setlerle 3-2 mağlup etti ve sezona galibiyetle başladı. VakıfBank Spor Sarayı'ndaki sezonun ilk maçının ilk setini 25-23 kaybeden sarı-siyahlılar, hücumda etkinliğini artırdığı ikinci seti 25-15 almayı başardı.


Üçüncü seti 31-29 kaybeden VakıfBank, dördüncü seti 25-23 alarak durumu 2-2'ye getirdi. 123 dakika süren karşılaşmanın tie-break setini 15-6 kazanan sarı-siyahlılar, 3-2'yle sezonun ilk maçından galibiyetle ayrıldı. VakıfBank, Sultanlar Ligi'nin 2. haftasında 6 Kasım Salı günü saat 18.00'de deplasmanda Beşiktaş'la karşılaşacak.



Salon: VakıfBank Spor Sarayı


Hakemler: Seçkin Yener, Bülent Bozkurt


VakıfBank: Gizem, Cansu 5, Zhu, Kübra 6, Robinson 7, Melis, Ayça (L), Slöetjes 26, Buket, Derya, Ebrar 7, Rasic 17, Tuğba 18, Zehra 10


Karayolları: Tumas 18, Elif 11, Gülçin (L), Gerasymova, Selin (L), Saliha 4, Betül, Y.Güveli 8, Mariana 5, Ayçin 6, Kübra, Tuğçe 7, Seda, Y.Özel


Setler: 23-25, 25-15, 29-31, 25-13, 15-6


Süre: 29', 22', 35', 23', 14'

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