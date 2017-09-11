VakıfBank’ta Guiseppe Bosetti göreve başladı

Tecrübeli çalıştırıcı Bosetti, “VakıfBank Spor Kulübü dünya çapında başarılarıyla herkesin tanıdığı bir kulüp. Bana sunulan teklif ve altyapı projesi beni oldukça motive etti. Amacımız VakıfBank Spor Kulübü voleybol altyapısını dünyanın en iyisi yapmak” ifadelerini kullandı.

Son CEV Şampiyonlar Ligi ve FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası Şampiyonu VakıfBank’ın altyapısını emanet ettiği dünyaca ünlü antrenör Guiseppe Bosetti ve eşi Franca Bardelli Bosetti göreve başladı. VakıfBank ve Türk voleyboluna yeni yıldızlar kazandırmak için çalışmaya başlayan İtalyan antrenör, VakıfBank Spor Kulübü çatısı altında çalışmanın kendisini onore ettiğini söyledi.

"Hedef dünyanın en iyisi olmak"

Daha önce birçok kez altyapı ve milli takımlarda görev yapan 1955 doğumlu İtalyan voleybol adamı, VakıfBank’ın başarılarının sürekli olması için göreve geldiğini belirterek, “VakıfBank dünyada herkesin tanıdığı bir kulüp ve aldığı başarılar da ortada. Bu yüzden benim için çok önemli bir teklifti ve beni çok motive etti. Birikim ve çalışmalarımı VakıfBank Spor Kulübü voleybol altyapısına katacağım için oldukça mutluyum. Türkiye’de ilk defa çalışıyorum ama iki kızım (Caterina ve Lucia Bosetti) daha önce bu ülkede oynadığı için buradaki organizasyonu ve Türkiye’yi biliyorum. Burada gençler için yapacak çok iş var ve onlar için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız. Ama işimiz oldukça zor çünkü hedefimiz dünyanın en iyisi olmak” dedi.

"Türkiye ilk 4’te yer alacaktır"

Altyapıda birçok başarıya imza atan deneyimli antrenör, öncelikli hedefinin altyapıdaki oyuncuları mental olarak A Takım seviyesine yükseltmek olduğunu dile getirerek, “VakıfBank Spor Kulübü Bayan Voleybol Takımı gibi dünyanın en önemli takımında oynamak için bu mantalite ve kapasitede oyuncular yetiştirmek gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Eylül ayında düzenlenecek Avrupa Voleybol Şampiyonası hakkında da konuşan Bosetti, “Türkiye bu turnuvada iyi işler yapacaktır diye düşünüyorum çünkü iyi bir jenerasyonla katılıyorlar. Turnuvada madalya adayları İtalya, Hollanda, Rusya, Sırbistan gibi kuvvetli takımlar var ama ben Türkiye’nin de ilk dörtte yer alacağına inanıyorum. Genel olarak zor bir turnuva olacaktır” değerlendirmesini yaptı.