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23 Aralık 2016 15:00

VakıfBank’tan 24 maçlık galibiyet serisi

VakıfBank’tan 24 maçlık galibiyet serisi

23 Aralık 2016 15:00

2016-17 sezonunun ilk yarısını namağlup lider bitiren VakıfBank, ligdeki galibiyet serisini 24 maça çıkardı. Geçen sezonun 16. haftasında başlayan seride sarı-siyahlılar adına en skorer isim 264 sayıyla Lonneke Sloetjes olurken, Hollandalı oyuncu bir maçta en çok sayı üreten oyuncu unvanını da 32 sayıyla elinde tuttu.
Vestel Venus Sultanlar Ligi’nde ilk devreyi 11’de 11 yaparak yenilgisiz lider olarak kapatan VakıfBank, ligdeki yenilmezlik serisini de 24 maça yükseltti. Sarı-siyahlıların 2015-2016 sezonunun 16. haftasında Bursa Büyükşehir Belediyespor karşısında aldığı 3-0’lık galibiyetle başlayan yenilmezlik serisi, bu sezonun ilk yarısı boyunca devam etti.
VakıfBank, 24 maçlık galibiyet serisinde geçen sezon sırasıyla Bursa Büyükşehir Belediyespor, Galatasaray Daikin, Salihli Belediyespor, Sarıyer Belediyesi, İlbank, Çanakkale Belediyesi, İmperial Hastanesi İdmanocağı’nı normal sezonda devirdi.
Sarı-siyahlılar, kendilerini şampiyonluğa taşıyan final etabında ise Eczacıbaşı VitrA, Fenerbahçe Grundig ve Galatasaray Daikin’i sadece 6 set verip ikişer kez daha yenerek mutlu sona ulaştı.
VakıfBank, 2016-17 sezonunda ise ligde tüm rakiplerine karşı üstünlük kurarak, bu kulvarda üst üste 24 maç kazanmayı başardı.
Sarı-siyahlıların galibiyet serisinde en skorer isim, 264 sayı üreten Lonneke Sloetjes oldu. Hollandalı pasör çaprazından sonra VakıfBank’ın en çok skor üreten oyuncuları 224 sayıyla Milena Rasic ve 218 sayı üreten Kimberly Hill oldu.
İşte VakıfBank’ın 24 maçlık galibiyet serisinin ‘En’leri:

En skorer: Lonneke Sloetjes (264 sayı)
En çok servis sayısı kaydeden: Kimberly Hill (30 ace)
En çok blok yapan: Milena Rasic (68 blok)
Bir maçta en çok sayı üreten: Lonneke Sloetjes (32 sayı - 2015-16 Final Etabı 5. maçında Galatasaray Daikin’e karşı)
Bir maçta en çok servis sayısı kaydeden: Kimberly Hill (5 ace - 2015-16 sezonu 20. haftasında İlbank’a karşı)
Bir maçta en çok blok yapan: Kübra Çalışkan (8 blok - 2015-16 sezonu son haftasında İmperial Hastanesi İdmanocağı’na karşı)



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