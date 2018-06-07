Diğer
Kategoriler
07 Haziran 2018 16:00

VakıfBank’tan Kaptan Gözde Kırdar’a duygusal mesaj:

19 yıl boyunca VakıfBank Spor Kulübü’nde görev yapan kaptan Gözde Kırdar, aktif voleybol kariyerini noktalama kararı aldı.

VakıfBank’tan Kaptan Gözde Kırdar’a duygusal mesaj:

07 Haziran 2018 16:00

Sarı-siyahlı kulüp, "Sen Bu Ailenin Gözde’sisin" başlıklı duygusal bir mesajla efsane kaptana teşekkür etti. Türk sporunun yetiştirdiği en önemli voleybolculardan olan Gözde Kırdar, sarı-siyahlı formayla 2 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası, 4 CEV Şampiyonlar Ligi, 1 Top Teams Kupası, 1 Challenge Kupası, 6 Türkiye Ligi, 3 Türkiye Kupası ve 3 Türkiye Süper Kupası Şampiyonluğu kazandı.


Altyapısından yetiştiği VakıfBank Spor Kulübü’nde 1999 yılından bu yana aralıksız forma giyen kaptan Gözde Kırdar, aktif voleybol kariyerini noktalama kararı aldı. 19 yıl boyunca sarı-siyahlı formayı başarıyla terleten smaçör, geçtiğimiz sezon kazanılan 4 kupayla (CEV Şampiyonlar Ligi, Sultanlar Ligi, Şampiyonlar Kupası ve Kupa Voley) kariyerini zirvede noktaladı. VakıfBank, sarı-siyahlı formayla 20 kupa kazanarak kulüp tarihine adını altın harflerle yazdıran Gözde Kırdar’a "Sen Bu Ailenin Gözde’sisin" başlıklı duygusal bir mesajla teşekkür etti. İşte VakıfBank Spor Kulübü’nün teşekkür yazısı:



"1999 yılında VakıfBank Spor Kulübü’nün kapısından girdin


Camiamızla özdeşleşen kimliğin, çalışkanlığın, azmin, güçlü ve pes etmeyen karakterinle tüm sporseverlerin gönlünde taht kurdun...


Dile kolay tam 19 koca yıl


Bu 19 yılda birlikte nice kupalar ve nice zaferler yaşadık


2 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası, 4 CEV Şampiyonlar Ligi, 1 Top Teams Kupası, 1 Challenge Kupası, 6 Türkiye Ligi, 3 Türkiye Kupası ve 3 Türkiye Süper Kupası Şampiyonluğu


Voleybol takımımızın sayısız başarısında takımın kaptanı oldun...


İnandığın yolda yılmadan bizimle birlikte yürüdün...


Sen, ’dünyanın en şanslı insanıyım’ derken


Biz de ’dünyanın en şanslı Kulübüyüz’ diyorduk


Şimdi yollarımız ayrılıyor olsa da hatıran bizimle bâki


Biliyoruz ki her daim kalbinde VakıfBank’ı taşıyacaksın


Yolun açık olsun Kaptan


Sen bu ailenin ’Gözde’sisin


Ailen;


VakıfBank Spor Kulübü"




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İSTANBUL HABERLERİ
İSTANBUL HAVA DURUMU
29
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    29°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    28°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    28°C
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    29°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç