VakıfBank'tan üç yeni voleybol okulu

VakıfBank Spor Kulübü, Bursa, Kocaeli ve Ankara'da olmak üzere 3 yeni voleybol okulu açıyor. Çalışmalarına 22 Eylül Cumartesi günü başlayacak olan yeni okullarda 2004-2011 arası doğumlu kız çocukları eğitim alacak.

VakıfBank'ın Türk kadınını ve Türk sporunu dünyaya tanıtmak amacıyla, 32 yıldır desteklediği VakıfBank Spor Kulübü, altyapı yatırımlarına devam ediyor. Yetiştirdiği sayısız oyuncuyla Türk voleyboluna hizmet eden sarı-siyahlılar, geleceğin yıldızlarını bulmak için Bursa, Kocaeli ve Ankara'da üç yeni voleybol okulunun kapılarını açıyor. Yeni açılan voleybol okullarının yanı sıra İstanbul'da Ataşehir ve Üsküdar, İzmir'de Güzelbahçe ve Işıkkent, Ankara'da ise Batıkent'te bulunan beş voleybol okulu faaliyetlerine devam ediyor.

Çalışmalarına 22 Eylül Cumartesi günü başlayacak olan yeni voleybol okullarında cumartesi ve pazar günleri 2004-2011 arası doğumlu kız çocukları eğitim alacak. VakıfBank Voleybol Okulları'nda öğrencilere temel voleybol bilgisi başta olmak üzere fiziki, teknik ve mental eğitimler verilecek. Tecrübeli antrenörler tarafından verilecek olan eğitimlerin ardından başarılı olan sporcular, başta VakıfBank altyapısı olmak üzere Türk voleyboluna kazandırılacak.