Vakıflar Haftası, ‘Vakıf Kuran Kadınlar’ temalı program ile kutlandı

Her yıl Mayıs ayının ikinci haftası ‘Vakıflar Haftası’ olarak kutlanıyor. Bu yıl ’Vakıflar Haftası’nı kutlama amacıyla Vakıflar 1’inci ve 2’nci Bölge Müdürlüğü tarafından tarafından bir dizi etkinlik düzenlendi. Üsküdar Bağlarbaşı Kültür ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen etkinliğe, Vakıflar 1’inci Bölge Müdürü Mürsel Sarı, İstanbul Vali Yardımcısı Mehmet Ali Özyiğit ve çok sayıda vakıf çalışanı ve aileleri katıldı. ‘Vakıf Kuran Kadınlar’ temalı programda protokol konuşmalarının yanı sıra tiyatro gösterisi ve koro dinletisi de gerçekleştirildi.

35’inci Vakıf Haftasının kutlandığını söyleyen İstanbul Vakıflar 1’inci Bölge Müdürü Mürsel Sarı, “1983 yılından bu yana vakıf haftaları kutlanmaya başlandı. 2006 yılından günümüze geldiğimizde de her yıl ayrı bir tema adıyla vakıf haftaları kutlanmaya başlandı. Bu sene ‘Vakıf Kuran Kadınlar’ teması ile kutluyoruz. Bu çerçevede amacımız vakıfları, ecdadın bu kurduğu, dünyaya bıraktığı güzel kurumu tanıtmak istiyoruz. Vakıflar Genel Müdürlüğü gerek Balkanlar’da, gerekse Afrika’da birçok bölgede çeşitli hizmetleri var. Ecdattan kalan eserlerin restore edilmesi, onların ihya edilmesi, onların yeniden ayağa kaldırılması gibi. Yine hem ülkemizde hem Balkanlar’da kuru gıda yardımları yapılması, eski eserlerin onarılması noktasında çok yoğun faaliyet yürütüyor. Bunları topluma, insanlığa anlatmamız lazım. İşte bu program da o çerçevede yapılmış bir program. Burada Hatice Turhan Valide Sultan, Yeni Cami’nin ve Mısır Çarşısı’nın Vakfının sahibi. Onun vakfiyesinden yazılmış bir tiyatro bu akşam burada oynanacak. Onun dışında 2012 yılında UNESCO’ya aday gösterilen Hatay Medeniyetler Korosu’nun bir konseri olacak” dedi.