Diğer
Kategoriler
08 Mayıs 2018 21:28

Vakıflar Haftası, ‘Vakıf Kuran Kadınlar’ temalı program ile kutlandı

Üsküdar’da Vakıflar Haftası kutlama programları çerçevesinde, ‘Vakıf Kuran Kadınlar’ temalı bir dizi program gerçekleştirildi.

Vakıflar Haftası, ‘Vakıf Kuran Kadınlar’ temalı program ile kutlandı

08 Mayıs 2018 21:28


Her yıl Mayıs ayının ikinci haftası ‘Vakıflar Haftası’ olarak kutlanıyor. Bu yıl ’Vakıflar Haftası’nı kutlama amacıyla Vakıflar 1’inci ve 2’nci Bölge Müdürlüğü tarafından tarafından bir dizi etkinlik düzenlendi. Üsküdar Bağlarbaşı Kültür ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen etkinliğe, Vakıflar 1’inci Bölge Müdürü Mürsel Sarı, İstanbul Vali Yardımcısı Mehmet Ali Özyiğit ve çok sayıda vakıf çalışanı ve aileleri katıldı. ‘Vakıf Kuran Kadınlar’ temalı programda protokol konuşmalarının yanı sıra tiyatro gösterisi ve koro dinletisi de gerçekleştirildi.


35’inci Vakıf Haftasının kutlandığını söyleyen İstanbul Vakıflar 1’inci Bölge Müdürü Mürsel Sarı, “1983 yılından bu yana vakıf haftaları kutlanmaya başlandı. 2006 yılından günümüze geldiğimizde de her yıl ayrı bir tema adıyla vakıf haftaları kutlanmaya başlandı. Bu sene ‘Vakıf Kuran Kadınlar’ teması ile kutluyoruz. Bu çerçevede amacımız vakıfları, ecdadın bu kurduğu, dünyaya bıraktığı güzel kurumu tanıtmak istiyoruz. Vakıflar Genel Müdürlüğü gerek Balkanlar’da, gerekse Afrika’da birçok bölgede çeşitli hizmetleri var. Ecdattan kalan eserlerin restore edilmesi, onların ihya edilmesi, onların yeniden ayağa kaldırılması gibi. Yine hem ülkemizde hem Balkanlar’da kuru gıda yardımları yapılması, eski eserlerin onarılması noktasında çok yoğun faaliyet yürütüyor. Bunları topluma, insanlığa anlatmamız lazım. İşte bu program da o çerçevede yapılmış bir program. Burada Hatice Turhan Valide Sultan, Yeni Cami’nin ve Mısır Çarşısı’nın Vakfının sahibi. Onun vakfiyesinden yazılmış bir tiyatro bu akşam burada oynanacak. Onun dışında 2012 yılında UNESCO’ya aday gösterilen Hatay Medeniyetler Korosu’nun bir konseri olacak” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İSTANBUL HABERLERİ
İSTANBUL HAVA DURUMU
22
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    22°C
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    22°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    22°C
  • Cumartesi
    Çok Bulutlu
    21°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç