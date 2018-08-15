Vakko 2018 ilk yarıyıl sonuçları açıkladı

Vakko’nun 2018 ilk yarıyıl sonuçları açıklandı. Buna göre şirket; ilk yarıyılda bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 36 büyüme ile 387 milyon TL ciroya ulaşarak, karını 5,4 kat artırdı. Faiz, amortisman ve vergi öncesi kar (FAVÖK) rakamında ise bir önceki yılın aynı dönemine göre 2 kat artış sağlanarak 50 milyon TL tutarına ulaşıldı.

Vakko CEO’su Jaklin Güner, konu ile ilgili değerlendirmesinde, "Ülkemize güveniyoruz ve yatırımlarımıza devam ediyoruz. 2018 sonunda, 2016-2018 dönemi için öngördüğümüz, 200 milyon TL’lik 3 yıllık yatırım planımızı gerçekleştirmiş olacağız. Gelişen piyasaların içerisinde Türkiye ekonomisinin güçlü bir potansiyele sahip. Güncel çalkantıların geçici olduğunu, alınan ve alınacak ekonomik önlemlerin orta vadede olumlu makroekonomik verilere dönüşeceğini düşünmekle beraber, kurlardaki artışın ham madde ve girdi fiyatlarına, enflasyona ve dolayısıyla talebe dönük etkisini de dikkate aldığımızda zorlayıcı bir döneme girdiğimizi söyleyebiliriz. Vakko olarak her zaman olduğu gibi finansal tablolarımıza olan etkileri asgariye indirecek önlemlerimizi almayı sürdürüyoruz. AVM’ler dahil tüm iş ortaklarımızdan bu tür zamanlarda gerekli iş birliğini göstermelerini istiyoruz. Haziran sonu olduğu gibi bugün de konsolide bilançomuzda döviz cinsinden açık pozisyonumuz bulunmuyor" dedi.