Diğer
Kategoriler
29 Haziran 2017 14:52

Valbuena imzayı attı

Fenerbahçe’nin yeni transferi Fransız oyuncu Mathieu Valbuena, sarı-lacivertli kulüple 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Valbuena imzayı attı

29 Haziran 2017 14:52


Fenerbahçe’nin Olympique Lyon’dan transfer ettiği Fransız Mathieu Valbuena, Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi Ülker Stadyumu’nda basının karşısına çıkarak, kendisini sarı-lacivertli kulübe 3 yıllığına bağlayan imzayı attı. İmza törenine Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ve Genel Sekreter Mahmut Uslu da katıldı. İmza töreninde açıklamalarda bulunan Mahmut Uslu, “Bize gelmek için çok emek verdi. Biliyorsunuz önümüzdeki sene olmazsa olmazımız şampiyonluk. Bizi şampiyon yapacak oyunculardan bir tanesi” dedi.



Valbueana: “Fenerbahçe’ye gelmiş olmak büyük onur”


İmza töreninde sarı-lacivertli kulübe gelmekten dolayı çok mutlu olduğunu ifade eden Fransız oyuncu, “Fenerbahçe’ye teşekkür ederim. Burada benimle olan yöneticilere de emeklerinden dolayı yönetim teknik heyete de teşekkür ederim. İlk günden bu yana çok iyi karşılandım. Fenerbahçe gibi bir takımda oynamak için gelmiş olmak büyük bir onur. Herkese teşekkür ederim. Çok iyi bir karşılamaydı. Buraya imza için geldiğimde Fenerbahçe’nin büyük bir kulüp olduğunu gördüm. Bu kulüp için Fenerbahçe için sahaya çıkıp elimizden gelen mücadeleyi ortaya koyacağız” şeklinde konuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İSTANBUL HABERLERİ
İSTANBUL HAVA DURUMU
35
°
C
Sıcak
  • Cuma
    Sıcak
    35°C
  • Cumartesi
    Sıcak
    36°C
  • Pazar
    Sıcak
    36°C
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    32°C
İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ
  • 5 ŞEVVÂL 1438
  • 29 Haziran 2017
  • Perşembe
  • İmsak :03:07
  • Güneş :05:28
  • Öğle :13:19
  • İkindi :17:19
  • Akşam :20:48
  • Yatsı :22:49
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!