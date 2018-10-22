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Valbuena ve Ayew formayla poz verdi

Fenerbahçe’nin yıldız futbolcuları Mathieu Valbuena ve Andre Ayew sarı-lacivertli formayla poz verdi.

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcuları Mathieu Valbuena ve Andre Ayew sarı-lacivertli formayla poz verdi.


Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde Anderlecht ile karşılaşacağı maç öncesinde hazırlıklar sürerken yapılan antrenmanın ardından sarı-lacivertlilerin başarılı futbolcuları Mathieu Valbuena ve Andre Ayew sarı-lacivertli formayla poz verdi. Kulüp için fotoğraf çektirecek olan futbolcular çekimler öncesinde hazır olduklarına dair bir fotoğraf paylaştı.

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