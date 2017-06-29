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29 Haziran 2017 11:03

Valbuena’ya hoşgeldin pastası

Fenerbahçe’nin yeni yıldızı Mathieu Valbuena için pasta kesildi.

Valbuena’ya hoşgeldin pastası

29 Haziran 2017 11:03

Fransız oyuncunun konakladığı Wyndham Grand İstanbul Kalamış Marina Hotel’de düzenlenen organizasyonda Valbuena’ya hoşgeldin denildi.


Fenerbahçe’nin yıldız ismi Mathieu Valbuena için hoşgeldin pastası kesildi. Sarı-lacivertli oyuncunun konakladığı Wyndham Grand İstanbul Kalamış Marina Hotel’de düzenlenen pasta kesme töreni, Valbuena için de büyük sürpriz oldu. Otelin genel müdürü Mustafa Alparslan, Mathieu Valbuena ile birlikte pastayı kesti ve Fransız futbolcuya, Fenerbahçe kariyeri için başarılar diledi. Kendisi için yapılan bu organizasyondan ve otelde kendisine gösterilen ilgiden dolayı çok mutlu olan Valbuena, "Gösterdiğiniz ilgi ve pasta için çok teşekkür ediyorum. Umuyorum bu sezon çok güzel geçer ve sezon sonunda şampiyonluk pastasını da keseriz" ifadelerini kullandı.




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