Valbuena'ya sevgi seli

Fenerbahçe'nin Fransız yıldızı Mathieu Valbuena oyundan alınırken, sarı-lacivertli taraftarlar Valbuena'ya sevgi gösterisinde bulundu.

Fenerbahçe'nin Fransız futbolcusu Mathieu Valbuena'ya taraftarlar Kadıköy'de özel ilgi gösterdi. Maç içerisinde gösterdiği performansla ve bitmeyen hırsıyla taraftarları mest eden 34 yaşındaki futbolcu oyundan çıkarken sarı-lacivertli taraftarların tezahüratlarıyla sahayı terk etti. 65. dakikada yerini Yassine Benzia'ya bırakan Valbuena taraftarın ilgisine teşekkür ederek seyircileri alkışladı.

Mathieu Valbuena sarı-lacivertli formayla Spor Toto Süper Lig'de oynadığı 7 karşılaşmada 1 gol ve 2 asistlik performans gösterdi.