İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Vali Şahin, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tebriklerini kabul etti

İstanbul Valisi Vasip Şahin, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tebrikleri kabul etti.


Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 95'inci yılı kutlamaları kapsamında İstanbul Valiliği'nde tören düzenlendi. İstanbul'daki görevinin son günlerinde olan Vali Şahin, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle tebrikleri kabul etti. Törene, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Mevlüt Uysal, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, askeri, mülki, idari ve siyasi isimler, başkonsoloslar rektörler, dini cemaat liderleri, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri katıldı.


Valilik binasında tebrikleri kabul eden Vali Şahin, kutlama töreninin yapılacağı Vatan Caddesi'ne geçti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.