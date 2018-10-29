Vali Şahin, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tebriklerini kabul etti

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 95'inci yılı kutlamaları kapsamında İstanbul Valiliği'nde tören düzenlendi. İstanbul'daki görevinin son günlerinde olan Vali Şahin, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle tebrikleri kabul etti. Törene, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Mevlüt Uysal, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, askeri, mülki, idari ve siyasi isimler, başkonsoloslar rektörler, dini cemaat liderleri, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Valilik binasında tebrikleri kabul eden Vali Şahin, kutlama töreninin yapılacağı Vatan Caddesi'ne geçti.