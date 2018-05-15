Sarıyer Maslak Şehit Mürüvvet Akpınar Polis Merkezi’nin açılışına İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, Sarıyer Kaymakamı Gürsoy Osman Bilgin, Sarıyer İlçe Belediye Başkanı Şükrü Genç’in yanı sıra vatandaşlar katıldı.

- İstanbul Valisi Vasip Şahin,’’ İstanbul terörle anılır bir şehir olmaktan çıkacak’’

İstanbul Emniyetinin gece gündüz çalışarak İstanbulluları rahat ettirmeye çalıştığını vurgulayan İstanbul Valisi Vasip Şahin, "İstanbul inşallah artık terörle anılır bir şehir olmaktan çok kısa sürede çıkacaktır. Tüm personelimiz gece gündüz bu neticeye ve hedefe ulaşmak için gayret ediyor. İstanbul’da bir başka şey daha yapacağız. Asayiş hadiselerini de terör olayları kadar ciddiyetle ele alıyoruz ve çok yakın gelecekte İstanbullular rahat edecekler’’ dedi.

Uyuşturucuyla mücadele konusunda önemli aşamalar kaydedildiğini belirten Vali Şahin, "Uyuşturucu ve bağımlılıkla mücadele konusunda önceki senelere göre daha iyi noktaya geldik. Daha az şikayet alır hale geldik. İstanbul’da tüm muhtarlarımızla bir araya geldik. İlk toplantılarda aldığımız yoğun şikayet son toplantılarımızda azaldı. Bu şunu gösterdi; İletiler talepler ve bizim tespitlerimizle aldığımız tedbirler yavaş yavaş sonuç vermeye başladı. Hep birlikte mücadelemizi yürütürsek gelecek nesillerimizi tehdit eden bu kötü hastalıktan, kötü alışkanlıktan çocuklarımızı ve evlatlarımızı korumuş oluruz" diye konuştu.

İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan ise Sultanahmet’te yaşanan patlamanın ardından dönemin Başbakanı Ahmet Davutoğlu’na brifing verdiğini anlatarak, "Brifing esnasında bir söz vermiştim. İstanbul’da terörle anılacak yer kalmayacak demiştim. Armutlu’nun terörle beraber anılmasını biz kesinlikle kabul etmiyoruz. Armutlu dahil İstanbul’da terörle anılan yer kalmadı demek istiyorum ancak biraz daha vaktimiz var. Hiçbir ilçemiz ya da mahallemiz terörle anılmayacak. Bunun sözünün tekrar sizlere de veriyorum’’ ifadelerini kullandı.

‘Çürük Elma ve Adalet’ isimli projeleri hakkında bilgi veren Çalışkan, "Her bir polis merkezimiz için üçüncü bir göz olarak muhtarımız var. Bu projede muhtarlarımız yer alıyoruz. Projemizin ismi; ’Çürük elma ve adalet’. Hata ve yanlış yapanı barındırmayacağız. Meslektaşımızda olsa, çok sevdiğimiz bir arkadaşımız da olsa çürük elma pozisyonuna düşeni barındırmayacağız. Polisimizin halkımızla yüz yüze geldiği kapı olan polis merkez amirliklerinde gelen insanlarımız morali bozulmadan gelerek işlerini hallettikten sonra mutlu bir şekilde geri dönecek. Sorununu hemen çözemeyebiliriz ancak amacımız bu olacak" şeklinde konuştu.

Protokol konuşmalarının ardından kurdele kesilerek Şehit Mürüvvet Akpınar Polis Merkezi hizmete açıldı.