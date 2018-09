Vali Şahin, şehit aileleri ve gazilerle akşam yemeğinde buluştu

İstanbul Valisi Vasip Şahin ‘Gaziler Günü' nedeniyle düzenlenen yemekte şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi. Vali Şahin, “Şehit ve gazilerimizi el üstünde tutmak hepimizin boynunun borcudur“ dedi.

İstanbul Valisi Vasip Şahin ‘Gaziler Günü‘ nedeniyle şehit ailelerini ve gazileri İBB Florya Sosyal Tesislerde düzenlenen akşam yemeğinde ağırladı. Programa Vali Şahin ve eşi Şeyma Şahin'in yanı sıra 1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever, İstanbul Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan, İstanbul İl Müftüsü Prof. Dr. Kamil Yılmaz, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan, Anadolu Adliyesi, Bakırköy Adliyesi, Silivri Adliyesi Cumhuriyet Başsavcıları, adli yargı mensupları, gazi dernekleri yetkilileri katıldı. Vali Şahin salona geldikten sonra tüm masaları dolaşarak şehit aileleri ve gazilerle selamlaştı.

“Biz kıymetleri takdir etmeyi bilen kadir şinas bir milletin mensuplarıyız”

Programda konuşan İstanbul Valisi Vasip Şahin, “Fedakarlığı hiçbir dünyevi kıymetle ölçülemeyecek olan ve milletimizin önemli övünç kaynağı olan sizler, her zaman milletimizin ve devletimizin nezdinde önemli mutena ve müstesna yerini muhafaza etmektesiniz. Şehit ve gazilerimiz dağımızda, ovamızda, taşımızda, toprağımızda ve her türlü milli değerlerimizde gözü olanlara tarih boyunca hiç unutamayacakları acı dersler vermişlerdir. Biz kıymetleri takdir etmeyi bilen, kadirşinas bir milletin mensuplarıyız” dedi.

“Siz kahramanlarımızın el üstünde tutulması boynumuzun borcudur”

“Şehit ve gazilerimizi minnet ve şükranla anıyoruz” diyen Vali Şahin, “Bu topraklardaki varlığımızın devamlılığı uğruna canından, cananından vazgeçebilen şehit ve gazilerimizi sadece bir gün değil, her gün ve her an minnet ve şükranla anıyoruz. Sizler bizim için her zaman baş tacı ve en yüksek kıymette vatan evlatlarısınız. Vefanın, sadakatin, bağlılığın ve millet sevgisinin mümtaz temsilcileri olan sizlerin haklarını ödemek, ne yaparsak yapalım elbette mümkün değildir. Görevlerini ifa ederken kanını vatan ve millet yolunda feda eden siz kahramanlarımızın el üstünde tutulması, biriken sorunlarının çözülmesi ve her fırsatta minnet duygularıyla takdir edilmeleri hepimizin boynunun borcudur “ diye konuştu.

Program İstanbul İl Müftüsü Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz'ın dua etmesiyle sona erdi.