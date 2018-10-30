Vali Şahin'den Başkan Uysal'a veda ziyareti

İstanbul Valisi Vasip Şahin, Ankara Valiliğine tayinin ardından başladığı veda turları kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal'ı ziyaret etti.

İstanbul Valisi Vasip Şahin, Ankara Valiliğine atanmasının ardından İstanbul'da veda turlarına başladı. Saraçhane'deki İstanbul Büyükşehir Belediye binasını ziyaret eden Vali Şahin, anı defterini doldurdu. Başkan Uysal ile olan dostluğuna değinen Vali Şahin, burada kısa bir konuşma gerçekleştirdi.

“İstanbullular adına kendisine ‘Allah'a ısmarladık' demeye geldim”

Vali Şahin, “Aziz İstanbul'dan kısa süre içerisinde Ankara'ya tayin olmam nedeniyle ayrılacağım. Ayrılmadan önce de bu güzel şehrimizin çok kıymetli başkanı Sayın Mevlüt Uysal dostumuza da hem şahsi dostluğumuzun hem de İstanbul'u temsil ediyor olması nedeniyle İstanbullular adına kendisine ‘Allah'a ısmarladık' demeye geldim. Bütün çalışma sürem boyunca göstermiş oldukları yakın ilgi alaka, destek ve katkılarından dolayı da kendisine ve şahsında bütün belediye yönetimine, çalışanlarına ve aziz İstanbullulara teşekkür etmek istedim. Başkanımız çok başarılı oldu. İnşallah başarıları artarak devam edecektir. Kendisine gönülden huzurlu mutlu bir görev hayatı diliyorum” dedi.

“Ayrılmasına üzüldük, yeni görevine sevindik”

Vali Şahin'e teşekkür ederek sözlerine başlayan Başkan Uysal, “Valimizle geçmişe dayalı dostluğumuza ilave olarak Başakşehir Belediye Başkanı olduğum dönemden İstanbul'a vali olarak geldiği günden itibaren İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Başakşehir ilçesi sınırları içerisinde olması sebebiyle ilçe belediye başkanlığı döneminde de gayet uyumlu bir çalışma dönemi geçirdik. Büyükşehir Belediye başkanlığı görevine geldikten sonra da İstanbul'a gerçekten eski iki dost ve iki idareci olarak çok uyumlu bir çalışma oldu. Tabi ayrılmasına üzüldük, yeni görevine sevindik. Burada olmasını bir dostumuz olarak tercih ederdik. Kendisine İstanbul'a hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyoruz. İnşallah yeni dönemde Ankara'da da hizmetlere devam edecek. Şehirlerimiz ayrı kalsa da dostluğumuz baki kalacak” diye konuştu.