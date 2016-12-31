Diğer
Kategoriler
31 Aralık 2016 18:56

Vali Vasip Şahin: "Yılbaşı için 25 bin polis görev yapacak"

Vali Vasip Şahin:

31 Aralık 2016 18:56

Etiler’de yeni yıl öncesi bir huzurevini ziyaret eden İstanbul Valisi Vasip Şahin, yılbaşı kutlamaları kapsamında 25 bin polisin İstanbul’da görev yaptığını belirterek, "2016’da yaşadığımız o elim hadiseler; içimizi, yüreğimizi parçalayan, kanatan olaylar olmasın. Bir daha ihanetlerle karşılaşmayalım. 2017 huzurla, barışla, kardeşliğimizin daha da pekiştiği sağlıklı ve müreffeh yaşadığımız bir yıl olsun" dedi.
İstanbul Valisi Vasip Şahin yılbaşı öncesinde Etiler’de bulunan bir huzurevini ziyaret etti. Vali Şahin’e ziyaretinde Beşiktaş Kaymakamı Abdullah Kalkan, Etiler Huzurevi Müdürü Nadir Demirağ ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İl Müdür Yardımcısı Nail Nogay eşlik etti. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İl Müdür Yardımcısı Nail Nogay, huzurevi yetkilileri ve huzurevi sakinleri tarafından karşılanan Vali Şahin, huzurevi sakinleri ile tek tek görüştü. Yaşlılarla sohbet eden Vali Şahin, onlara karanfil armağan etti.

“Çalışmalar yol ve hava şartları nedeniyle uzadı“
İstanbul’da son günlerde etkili olan elektrik kesintileriyle ilgili gazetecilerin sorularını yanıtlayan İstanbul Valisi Vasip Şahin, “Enerji nakil hatlarında yoğun kar yağışıyla meydana gelen bir takım arızaların giderilmesi, yol ve hava şartları nedeniyle uzun sürdü. Şuana kadar müdahale edilmedik hemen hemen hiçbir arıza kalmadı.Şehir içinde de zaman zaman lokal arızalarımız oluyor.Onlara da ekiplerimiz hem Avrupa yakasında hem de Anadolu yakasındaki sorumlu şirket ekipleri, anında müdahale ederek sorumlu şirket ekipleri müdahale ederek kontrol altına almaya çalıyorlar sadece sanayi bölgelerimiz de tam anlamıyla elektrik iletimi yüzde 100 olarak sağlanamadı. O konudaki çalışmalarımız sürüyor" dedi.

“2017 huzurla, barışla, kardeşliğimizin daha da pekiştiği bir yıl olsun"
Vali Vasip Şahin yeni yıl mesajı vererek, “Yeni yılı inşallah güzel bir şekilde karşılayalım. 2016’da yaşadığımız o elim hadiseler; içimizi, yüreğimizi parçalayan, kanatan olaylar olmasın. Bir daha ihanetlerle karşılaşmayalım. 2017 huzurla, barışla, kardeşliğimizin daha da pekiştiği sağlıklı ve müreffeh yaşadığımız bir yıl olsun. Bütün İstanbul için Türkiye için milletimiz ve tüm dünya insanları için" şeklinde konuştu.

“Yılbaşı gecesi 25 bin polis görev yapacak"
Yılbaşı kutlamaları kapsamında alınan önemler hakkında sorulan bir soru üzerine Vali Şahin, şunları söyledi: “Yeni yılda vatandaşlarımızın herhangi bir sorun yaşamaması adına bütün muhtemel riskler değerlendirerek normalde 10 bin polis görev yaparken buna 15 bin polis daha takviye ederek, toplam 25 bin polisle yılbaşı tedbirlerini İstanbul’da almaya çalıştık. Her yerde polislerimiz değişik şekillerde, değişik noktalarda görev alacaklar. Yine aynı şekilde jandarma kendi bölgesi içerisinde yaklaşık olarak bin personelle görev ifa edecek, bunun yanında sahil güvenlik komutanlığımızın ekipleri de kendi bölgelerinde görev yapmaya devam edecekler. Sadece aldığımız tedbirler güvenlikle ilgili değil, aynı zamanda hastanelerimiz, acil servislerimiz tam kapasite ile görev yapacaklar. Diğer kuruluşlarımız da belediyeden,ulaşıma kadar herkes kendi konusu ve sahasında azami tedbirleri aldılar" dedi.



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İSTANBUL HABERLERİ
İSTANBUL HAVA DURUMU
5
°
C
Hafif Kar Yağışlı
  • Cuma
    Hafif Kar Yağışlı
    5°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    9°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    9°C
  • Pazartesi
    Çok Bulutlu
    8°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç