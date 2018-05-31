Valide Sultan Gemisi’nde yetim ve öksüz çocuklara özel iftar

Ramazan’ın 15’ine denk gelen Dünya Yetimler Günü’nde Üsküdar Belediyesi anlamlı bir iftar programına ev sahipliği yaptı. Valide Sultan Gemisi’nde düzenlenen iftar programında yetim ve öksüz çocukları ağırladı. İftar programında Maskot Mehter Takımı’nın konseri renkli görüntüler oluşturdu.

Konserinin ardından çocuklarla buluşan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen konuşmasında, "Dünya Yetimler Günü’nde siz çocuklarımızla bir arada olmak çok güzel, hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Ramazan Ayı tüm güzelliğiyle, tüm bereketiyle devam ediyor. İnşallah güzel bir Ramazan ayını geçirelim. Rabbim bayrama kavuşmayı nasip etsin. Şimdiden hepinizin Kadir Gecenizi ve Bayramınız tebrik ederim” dedi.

450 yetim ve öksüz çocuğu bir araya geldiği iftar programı Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Boğazda iftarlar yapmanın keyfini çıkaran çocuklara yönelik eğlenceler ve Osmanlı macunu, Osmanlı şerbeti gibi ikramlarda bulunuldu. Kız Kulesi’nin önlerinde Başkan Hilmi Türkmen çocuklarla topluca selfie çekerek bu özel günü ölümsüzleştirdi. Çocuklara rüzgar gülü ve uçurtma hediyelerinin verilmesiyle program sona erdi.