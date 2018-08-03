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03 Ağustos 2018 10:44

Valizden 30 kilo uyuşturucu çıktı

İstanbul İl Jandarma Komutanlığının düzenlediği uyuşturucu operasyonuyla, Hakkari, Van’dan temin edilen uyuşturucu maddeyi İstanbul’da satma hazırlığında içinde olan 2 kişi yakalandı.

Valizden 30 kilo uyuşturucu çıktı

03 Ağustos 2018 10:44

Operasyonda, evin bodrum katında bulunan bir valiz içerisine gizlenmiş yaklaşık 30 kilo eroin ve kokain ele geçirildi. Şahıslar tutuklanırken, operasyon anı ise kameralara yansıdı.


İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheli 2 şahsın Hakkari, Van bölgesinden temin edilen uyuşturucu maddeleri İstanbul’da piyasaya sürmek için hazırlandıklarına yönelik bilgi aldı. Yapılan fiziki takip ve istihbari çalışmalar neticesinde; şüphelilerin uyuşturucuyu sakladıkları adresleri tespit edildi.



Valizden 30 kilo eroin ve kokain çıktı


Bölgede çalışmalarını yoğunlaştıran jandarma ekipleri, şahısların Avcılar’da bulunan adresine baskın düzenledi. Baskın yapılan evin içi didik didik arandı. Uyuşturucu madde ticareti yapan şahısların her türlü yolu deneyebileceğini göz önünde bulunduran ekipler, çocuk odasında da aramalarını sürdürdü. Önce dolap, ardından valiz ve çekmeceleri arayan ekipler, çekmeceye gizlenmiş kokaini buldu. Daha sonra dairenin merdivenlerinden apartman boşluğuna inen ekipler, bodrum katında bulunan bir valiz içerisine gizlenmiş yaklaşık 30 kilo eroin ve kokain ele geçirdi.


Operasyonda yakalanan S.S.’nin uyuşturucu ticareti yapmaktan, İ.E.’nin ise sahtecilik suçundan suç kaydı olduğu ortaya çıktı. 2 şüpheli şahıs çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, yapılan operasyon anı ise saniye saniye kameralara yansıdı. Jandarma ekiplerinin soruşturması devam ediyor.




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