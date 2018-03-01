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01 Mart 2018 10:00

Van Persie’den 300. gol

Feyenoord’un Hollandalı yıldızı Robin Van Persie kariyerinin 300.

Van Persie’den 300. gol

01 Mart 2018 10:00

golüne imza attı.


Fenerbahçe’den devre arasında Feyenoord’a transfer olan yıldız futbolcu Robin Van Persie, kariyerinin 300. golünü attı. Feyenoord’un, KNVB Kupası yarı finalinde Willem II Tilburg’u konuk ettiği maçın 21. dakikasında Steven Berghuis’ın attığı golle 1-0 öne geçti. Kırmızı-beyazlı formayla ilk 11’de sahaya çıkan Van Persie, 60. dakikada kariyerinin 300. golünü atarak, Feyenoord’u 2-0’lık skora taşıdı. Daha sonra Tonny Vilhena takımının 3. golünü kaydederek, Feyenoord’u finale taşıyan gole imza attı.




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